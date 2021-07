Vraždu devětatřicetiletého Kanaďana Tylera Pratta má mít na svědomí Slovák Oliver K. a jeho čínská přítelkyně Yun L. L. Společně měli vkromě vraždy jednu další ženu postřelit. Po činu se zamilovaný páreček násilníků schovával v Česku a na Slovensku, než odcestoval do Maďarska. Tam si na ně došlápla policie a začal řetězec vyjednávání o soudním vydání zpět do Kanady.

Zatímco Oliver se snaží všemožně zabránit tomu, aby byl vydán zpět do Kanady, kde vraždil, Číňanka Lucy s maďarskými orgány spolupracovala. Ta dokonce sama souhlasila s tím, že se do zámoří vrátí. Číňanku tam čeká čeká soud. Dvojice je obviněná z vraždy prvního stupně a pokusu o vraždu. To mohou dosvědčit i svědci, kteří dvojici viděli odcházet z místa činu poté, co zazněla střelba, informovaly noviny.sk.

Při střelbě zahynul devětatřicetiletý Tyler Pratt z Britské Kolumbie. Aby toho nebylo málo, dvojice měla také zranit jeho těhotnou snoubenku a ta o své nenarozené děťátko v důsledku zranění přišla. Policisté už dokonce vědí, co bylo motivem násilného činu, ale zatím si informace nechávají pro sebe.

Oběma podezřelým se podařilo nějakou dobu spravedlnosti unikat. Nejprve se ukrývali v Česku a na Slovensku, načež odcestovali do Budapešti. Tam se je po třech měsících podařilo zadržet. Soudní proces se ale může ještě na dlouho protáhnout. Ačkoli Lucy s policisty spolupracuje, Oliver s vydáním do Kanady nesouhlasí. On by podle soudu v Budapešti měl být tím, kdo střílel.

Slovák Oliver není žádný svatoušek. Pochází z bohaté rodiny a jeho rodiče žijí na Slovensku. V roce 2012, kdy mu bylo teprve 19 let, řídil v Torontu pod vlivem alkoholu luxusní Range Rover a rychlou jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž zahynul jeho spolujezdec. Byl odsouzen na 5 let vězení.

Dvojice se měla poznat na střední škole v Torontu. Hledaná Číňanka je dcerou vysoce postavené podnikatelky a vedoucí pojišťovny. V posledních letech společně se svými dvěma sestrami vydělávala na sociálních sítích. Na Instagramu je sleduje necelých 40 tisíc uživatelů, jejich TikTokový účet byl však nedávno zrušen.