Proč muž (†66) do domu v americkém New Orleans v neděli místo dveřmi vlezl oknem, není jasné, okolnosti případu stále vyšetřuje policie. Podle obyvatel se ale nejednalo o krádež, mužem byl totiž jejich příbuzný, který měl do domu přístup. Rodinný mazlík s nabroušenými zuby si to ale zřejmě nemyslel.

Pes podle webu deníku Daily Mail na nebožáka zaútočil. Policie našla krev mrtvého na srsti zvířete. Napadený svým zraněním na místě podlehl. Ležet na podlaze ho našli majitelé domu. Byl pokousán na obou pažích. Pes skončil v útulku.

Nebyl to přitom ten den jediný smrtelný útok pitbula. Jen o pár hodin dříve v texaském West El Paso zemřela 59letá žena, když ji napadl její vlastní pes. Ženu našla dcera, už jí ale nebylo pomoci. V USA letos zemřelo v zubech pitbulů celkem 11 lidí. V roce 2020 pitbulové ve Spojených státech zabili 31 lidí, většinou seniory a děti.

Staletí mazlíci

Pitbulové obvykle svoji agresivitu obracejí vůči jiným psům, řekla odbornice na psí chování Sara Ondraková. „U pitbulů není větší pravděpodobnost, že napadnou člověka,“ snaží se hájit pověst tohoto plemena.

„Byli po staletí šlechtěni jako domácí mazlíčci, vyhlášeni milou, láskyplnou a loajální povahou,“ říká Ondraková. Ani bojová plemena pitbulů prý nikdy nebyla náchylná k útokům na člověka.