Judy Foxová (65) byla zdravotní sestrou na odpočinku, měla syna a dceru. Ta ji 12. června 2020 podle žaloby ze zatím neznámých důvodů v britském Shifnalu brutálně ubodala. Lucy Foxová (39) se přiznala nejen k vraždě, ale i k tomu, že se pár hodin poté pokusila ze světa sprovodit i bráchu, a to tím, že mu podpálila rohožku před domem. Nedaleko od jeho domu ji poté policie zatkla.

Matčino tělo Foxová podle obžaloby rozřezala a různé části dala do odpadkových pytlů, které si pro ten účel po vraždě nakoupila za peníze z matčina bankovního konta. Kromě igelitu si pořídila i pár hotovek a lahev whisky. Části těla pak v pytlích roznesla po okolí, většinu policie po čtyřech týdnech nalezla v podrostu lesa podél řeky.

Vražedkyně na místo činu přijela ozbrojena dvěma noži, které si o chvíli dříve pořídila v obchodě. V okolí matčina domu se ale našly pohozené také sekera, těžké kladivo a pila. Předpokládá se, že nástroje mohly být použity k rozřezání těla nešťastné ženy.

Hlava se našla čtyři týdny po činu v jednom z pytlů samostatně, v jiných pak nohy a další ostatky, vše ve značném stadiu rozkladu. Ruce se nalézt nepodařilo.

Místo činu svědčilo o brutalitě napadení, krev se nalézala všude na stěnách, na stropě, na kuchyňské lince i na dveřích.

Protože byla Foxová podle webu deníku Daily Mail shledána neschopnou účastnit se přelíčení, porota v blízké době rozhodne jen o tom, co žena přesně udělala, nikoli však o motivu nebo o tom, zda byla příčetná, či nikoliv. Soudce určí, zda ji předají do psychiatrické péče, a to časově na neurčito. Případ ale pokračuje dál.