Policie se od pátku zabývala podezřelým úmrtím mladé ženy nedaleko Temelína. Teď už mají vyšetřovatelé v případu jasno. Jedná se o vraždu, žena podle nich zemřela zvlášť trýznivým způsobem. Muž (37) byl obviněn a poslán do vazby.

V pátek policie velmi stručně a krátce oznámila, že se v obci nedaleko Temelína v Jihočeském kraji zabývá podezřelým úmrtím mladé ženy a že zadržela podezřelého. Ten byl vyslýchán, policie mezitím získávala veškeré potřebné důkazy.

O několik dní později došla k závěru, že se jedná o vraždu, kterou spáchal již zadržený muž. Navíc bylo zjištěno několik závažných skutečností. „Obviněný ženu v bytě opakovaně napadal, bil ji po celém těle a také jí bránil v odchodu z domu. V osudný čtvrtek minulého týdne poškozené pravděpodobně opakovaným bitím způsobil smrt. Ženě nedokázala pomoci ani přivolaná posádka zdravotnické záchranné služby,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vyšetřovatelka sedmatřicetiletého muže obvinila ze zvlášť závažného zločinu vražda. K tomu mu „přišila“ ještě přečin ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, omezování osobní svobody a také loupež.

Zároveň se zjistilo, že žena zemřela „zvlášť závažným trýznivým způsobem“. Odhalila to kvalitní práce kriminalistického týmu na místě činu, zajištěné stopy, výslechy a výsledky soudní pitvy. „Vyšetřovatelka podala podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby, soud návrhu vyhověl. Soudem může být pachatel potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem,“ dodal mluvčí.