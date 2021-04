Jen necelou hodinu prchal před slovenskými policisty zločinec, který byl u našich východních sousedů odsouzen za vraždu. Když přejel státní hranici do České republiky, myslel si, že má vyhráno. Dopadli ho tam ale čeští policisté.

Muž odsouzený za vraždu čekal na nástup do vězení v domácím prostředí. Monitorován byl elektronickým zařízením. To si ale odstranil a ve středu večer prchal za svobodou do České republiky.



To se jim dokonale povedlo. Mikulovští dálniční policisté před půl devátou večerní, tedy necelou hodinu po tom co informaci obdrželi, vypátrali na silnici I/52 podobné vozidlo se slovenskou značkou,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.

Když policisté auto zastavili, zjistili, že ho skutečně řídí hledaný muž. „S policisty, kteří jej na místě zadrželi, spolupracoval a dokonce jim doznal, že byl na Slovensku odsouzen za vraždu. Nyní jednáme o jeho vydání zpět na Slovensko,“ dodal Chaloupka.



