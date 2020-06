Vzájemné neshody a především záplava alkoholu se podepsaly pod vyhrocený konflikt muže (37) a ženy na Blanensku. Pár si vjel do vlasů, to vše přešlo v mužův záchvat zuřivosti. Po přítelkyni začal metat porcelánové talíře.

Slovní přestřelka v průběhu nedělní večeře se zvrhla v domácí násilí. Poté, co nešťastnici zasáhla sprška talířů do hlavy, se žena uzamkla v pokoji. „Sedmatřicetiletý muž následně sám zavolal na linku 158, a to z důvodu obavy o její zdraví,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Po dechové zkoušce v klidu odjel

Žena dechovou zkoušku odmítla, její partner naopak nadýchal rovné čtyři promile! Tím však vyostřená situace neskončila. Výtržník bez ohledu na přítomnost mužů zákona usedl do svého auta a z místa incidentu odjel.

V opileckém stavu ale daleko nedojel, hlídka ho po pár desítkách metrů zastavila. Pátrání v záznamech odhalilo další průšvih. „Muž nepředložil řidičský průkaz, který má v současné době blokovaný. Pod vlivem alkoholu navíc neřídil poprvé,“ dodala policistka.

Střízlivěl v cele

Nebezpečný výtržník a hazardér putoval do cely. Jak se ukázalo, jeho partnerka nakonec talířový atak přežila bez újmy na zdraví. Alkoholem zmožený agresor po vystřízlivění zjistil, že mu hrozí trestní stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky se sazbou až jeden rok za mřížemi.

Navíc partnerská rozepře s drsnou dohrou poputuje jako přestupek proti občanskému soužití do správního řízení.

