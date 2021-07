Šokující a zároveň neobvyklý příběh vypráví nehoda letu 593. Letoun Airbus A310 ruských aerolinií se vydal 23. března 1994 z Moskvy do Hong Kongu. Stroj se ale nenadále zřítil asi 20 kilometrů východně od Meždurečensku v ruské Kemerovské oblasti. Zahynulo všech 75 lidí na palubě letounu. Co stálo za takovým neštěstím? Vyšetřovatelé se měli dovědět děsivou skutečnost..

Piloti první třídy, tak se říkalo kapitánům, kteří osudný den řídili letoun Airbus A310. Rusové měli specializované školy pro ty nejlepší pracovníky. Mezi nimi byli i kapitán Danilov, Kudrinskij a Piskarev, kteří 23. března 1994 letěli s pětasedmdesáti lidmi na palubě do Hong Kongu.

Let do čínského města trval dlouho, a tak se piloti rozhodli si ulehčit práci a zapnuli autopilota. Mezitím na palubě letounu klábosily i dvě děti. Ty cestovaly s společně se zkušeným kapitánem a tátou Makarovem. Rus cestoval spolu s cestujícími za obchodními záležitostmi. Dostal ale nápad. Své děti chtěl vzít do kokpitu. S piloty Airbusu se dobře znal, a tak se mu nezapomenutelný zážitek pro své ratolesti podařilo dohodnout.

Když do kabiny přišla malá dívka a chlapec, piloti se nabídli, že jednoho po druhém posadí i ke kniplu. Se zapnutým autopilotem se nemohlo nic stát. Letoun na jejich manévrovaní s řízením nereagoval. A tak mezitím co cestující spokojeně spali, letoun „řídila“ malá dívka. Tu pak vystřídal její brácha Eldar.

Makarovův syn si spokojeně hověl na sedadle pro pilota, ale moc se mu nelíbilo, že na jeho pokyny letoun nereaguje. Kapitáni spolu mezitím diskutovali a užívali si bezproblémový let. Eldar se ale rozhodl, že letoun k pohybu přinutí. Na knipl tlačil stále větší a větší silou. Pak přišel nečekaný zvrat. Airbus opravdu začal na mladíkovy požadavky reagovat. A vzhledem k tomu, jak byl Eldar důsledný, letoun se během pár sekund dostal do náklonu pětačtyřiceti stupňů.

Piloti začali problém okamžitě řešit. Nastala ale další potíž, při prudkém náklonu začala hrát roli odstředivá síla a kapitáni se nemohli k řídící páce dostat.

Zakrátko začal hrát roli bezpečnostní systém. Letadlo ztrácelo rychlost, a tak automatika zvolila střemhlavé klesání, aby letoun opět rychlost nabral. Letadlo padalo děsivou rychlostí 3600 metrů za minutu. To už se ke kniplu podařilo dostat kapitánu Piskarevovi. Ten letoun namířil vzhůru, aby nabral výšku. Tím ale ztratil rychlost a začal padat zpět na zem ve spirále.

Situace se už pilotům zachránit nepodařila a letoun skončil rozmetaný na zalesněném svahu kopce asi sto kilometrů od Novokuzněcku. Na místě byli všichni mrtví. Dlouhé a zmatečné vyšetřování nakonec odhalilo, že v kabině seděly děti.

A chování autopilota? Bylo správné, ale piloti nevěděli o jeho funkci, kdy se vypnul ve chvíli, kdy někdo silně tlačí na řídící páku. To ovšem ani jeden z kapitánů nevěděl, ani jeden totiž neměl v tomto typu letadla nalétaný dostatečný počet hodin.