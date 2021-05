Každý desátý překračuje rychlost i o více než 20 km/h. Alarmující čísla vzešla z průzkumu k nově startující kampani České asociace pojišťoven (ČAP) a BESIPu s názvem Zpomal, dokud není skutečně pozdě. Jako důvod spěchu řidiči nejčastěji uvádějí zpoždění, polovina jich nerada ztrácí přejezdy čas. „Jezdí tak všichni,“ vymlouvá se až 15 % motoristů. A třetinu svižná jízda prostě baví. Je ale nutné, aby se kvůli tomu umíralo?

Neštěstí předcházejte

Odborníci už roky varují: „Ve vysoké rychlosti nestihnete reagovat!“ Potvrzují to tragické události, třeba jako autonehoda u Obrnic na Mostecku. Zběsilá jízda dvou mladých dívek, kterou živě vysílaly na facebooku, tam 6. července 2017 skončila nárazem do protihlukové stěny a smrtí řidičky (†21).

Podobně riskují i mnozí další. „Obecně vliv vysoké rychlosti na smrtelné nehody lidé podceňují. Právě ta je ale hlavním faktorem u nejtragičtějších nehod. Kampaní chceme přimět řidiče, aby uvažovali o tom, jestli má překračování limitů vůbec smysl, aby vnímali, že díky nižší rychlosti mají prostor napravit chybu a předejít zbytečné tragédii,“ uvedl šéf BESIPu Tomáš Neřold. „Každý se někdy dostal do situace, kdy nestíhal, a tak se ji snažil vyřešit tím, že na to v autě šlápnul. Musíme si uvědomit, že to je zbytečný hazard. Ušetřené minuty se mohou v sekundě změnit v katastrofu, které už nezabráníme,“ dodává výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

13 minut

Vyvrcholením kampaně bude uvedení dokumentu režiséra Víta Klusáka (41), autora snímku V síti (2020), o vinících vážných dopravních nehod s názvem 13 minut. To je doba, kterou se snaží řidiči ušetřit během cesty z Prahy do Brna. „Je to řez příběhy, ve kterých jedni zasáhli navždy do životů druhých, protože na to šlápli,“ popsal Klusák, který ve snímku spojil pětici aktérů, viníků závažné dopravní nehody. „Nejsou anonymními piráty silnic z černé kroniky. Jde o lidi s tváří, citem, svědomím a často i snahou svou nezměrnou chybu dennodenně odčiňovat,“ dodal režisér.

VIDEO: 13 minut - trailer k dokumentu kampaně „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“