Českoslovenští občané vyrazili na dovolenou do tradiční destinace. Sluníčka a moře si odletěli užívat do Jugoslávie. Let do místního střediska Tivat probíhal naprosto bez problémů a spokojení turisté si moře užili dosyta. Pak se nachýlil konec pobytu a byl čas vrátit se do Československa. Do rodné země je měl dopravit letoun DC 9.

A let také probíhal v poklidu. Zanedlouho již cestující vyhlíželi z okna své domovy, blížili se totiž k přistání a Praha se jim otevírala jako na dlani. Osudné chvíle začaly přicházet až k úplnému konci jejich letu. Kolem pražského letiště se totiž začala tvořit zlověstná mlha. Posádka ještě k tomu věděla o tom, že na letišti v Praze zrovna správně nefunguje naváděcí systém, ale i v bílé tmě se pustila do finální fáze přiblížení.

Na základě obdržených informací se piloti rozhodli pokračovat podle plánu na ruzyňské letiště. Přilétali od jihovýchodu. Před dosednutím na dráhu 25 mělo letadlo přeletět Prahu a severně od města se otočit. Po sérii chyb let v devět hodin a dvacet minut havaroval. „Vídám tady létat spousta letadel, ale žádné neletělo tak nízko. Říkal jsem si, že ten chlap to nemůže vybrat,“ uvedl později jeden ze svědků.

Když piloti i přes hustou mlhu zaregistrovali, že se svým strojem letí níž, než mají, snažili se katastrofu odvrátit. Na poslední chvíli mnohatunový stroj zkoušeli zvednout nad terén. To se jim nepodařilo. Letadlo se roztříštilo v místní zahrádkářské kolonii. Na místě zahynulo 75 lidí.

Otázkou zůstalo, proč ke katastrofě došlo. Podle závěrů piloti nedodrželi správnou letovou hladinu. Dostali se tak v husté mlze pod hranu suchdolského kopce. Ani jeden z pilotů nejspíše nesledoval výškoměr - nikdo neví proč.

Nehodě mohla zabránit překvapivá postava. Na palubě mezi cestujícími seděl i pracovník ruzyňského letiště. Ten se vracel z Jugoslávie spolu s manželkou a byl zřejmě jediným na palubě, kdo si chybu v přiblížení uvědomil. Jeho manželka poté vyprávěla, že se její muž snažil dostat do kokpitu, aby piloty o příliš nízké poloze letadla varoval.

„Vláďa poznal, že letadlo letí úplně špatně, a šel na to piloty upozornit. Bohužel do kokpitu už nedoběhl a varovat je nestihl. Škoda, že nevyběhl o chvíli dřív,“ uvedla.