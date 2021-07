Kapitána Smartwings obvinili, hrozí mu až pět let. Z Řecka do Prahy letěl s jedním motorem

Policie obvinila jednoho člověka v souvislosti s letounem společnosti Smartwings, který v roce 2019 letěl z Řecka do Prahy s porouchaným motorem. Webu Zdopravy.cz to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obviněný, kterým je podle informací Blesk Zpráv kapitán tehdejšího letu, je podle něj stíhán kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. U tohoto trestnéh činu jsou sazby šest měsíců až pět let a zákaz činnosti.