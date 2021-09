Kuriózní situace se stala minulý víkend na rychlostní silnici R1 nedaleko slovenského města Nitra. Pětašedesátiletý řidič Tibor vyrazil do Trenčína na bleší trh, na rychlostní silnici však najel do protisměru. Dlouhých 17 kilometrů si vůbec nevšiml, že je něco špatně, desítky řidičů se mu musely vyhnout a jeden kvůli tomu dokonce naboural.

„Blikali na mě, ale já myslel, že nemám zapnutá světla,“ popsal pro TV JOJ zmatený Tibor. Tomu nedošlo, že jede v protisměru, a když si to konečně uvědomil, stejně se to rozhodl neřešit. „No tak mohl jsem se otočit, ale chtěl jsem jet do Trenčína. Nehodu jsem nezpůsobil,“ dodal.

To s nehodou však není zcela pravda, jeden z řidičů se mu vyhýbal, dostal smyk a narazil do svodidel. Pan Tibor ujel v protisměru neuvěřitelných 17 kilometrů. Když si ho všimla správa silnic a dálnic na jedné z kamer, ihned za ním poslala policii.

Řidič však pokračoval v jízdě i poté, co za ním jeli policisté. Na jejich výzvy totiž nejprve také nereagoval. Policisté z dálničního oddělení Tiborovi podle mluvčí Viktóriae Borlokové odebrali řidičský průkaz.