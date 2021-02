Americká prohibice ve 20. letech přinesla nevídanou vlnu kriminality. Dnes je tato doba považovaná za zlatou éru americké mafie. Hlavním městem zločinu tehdy bylo Chicago a nekorunovaným králem všech gangsterů nebyl nikdo jiný než Al Capone. Na vrchol vyšplhal po mrtvolách svých nepřátel. Capone přezdívaný Zjizvená tvář bojoval o vliv s organizací North Side Gang, kterou vedl irský Američan George „Bugs“ Moran.

Rivalové si šli tvrdě po krku, oba dva přežili několik pokusů o vraždu. Nejslavnější událost se odehrála v hotelu Illinois. Tehdy Moran a jeho kumpáni projížděli kolem hotelu se šesti auty a začali pálit na budovu hotelu, kde se zrovna nacházel Capone se svými přívrženci. Na budovu mělo být vystřílena až tisícovka kulek! Moran na Caponeho hlavu také vypsal odměnu 50 tisíc dolarů.

V dnešní době by šlo o částku kolem 750 tisíc dolarů, v přepočtu lehce přes 17 milionů korun. Válka gangů ale skončila jinak,než si Moran přál, a sice hromadnou vraždou, známou jako Masakr na den svatého Valentýna. Došlo k němu 14. února 1929 kolem půl jedenácté dopoledne v ulici North Clark Street 2122, kde sídlil Moranův gang.

Toho rána mělo na místě dojít k předávce pašované whisky, vrazi si proto zřejmě mysleli, že bude na místě i Moran. Šéf gangu ovšem dorazil se zpožděním, což mu zachránilo život. Když se blížil, všiml si, že dovnitř vstupují čtyři lidé. Dva z nich byli v civilu, dva v policejních uniformách. Moran se domníval, že jde o policejní šťáru, a tak zmizel pryč.

Zabijáci sedm členů jeho gangu mezitím zavedli do garáže, kde jim přikázali stoupnout si s rukama nad hlavou čelem ke zdi. Vyzbrojení samopaly Thompspon pak začali do bezbranných mafiánů pálit. V garáži mimo jiné zemřeli Albert Kachellek, Maronův švagr, jeho pravá ruka, účetní gangu Adam Heyer nebo další vysoce postavený muž organizace Albert Weinshank. Mezi oběťmi byli také bratři – vymahači Frank a Peter Gusenbergovi.

Právě poslední jmenovaný si byl s Georgem Moranem podobný, vrazi proto z místa odjížděli s tím, že se jim podařilo splnit úkol. Ačkoliv to nebyla pravda a Moran přežil, ztráta klíčových mužů byla pro jeho organizaci smrtelná. Moran nedokázal udržet vliv a jeho gang se rozpadl. Policistům se nikdy nepovedlo vrahy dopadnout. Poté, co dorazila na místo skutečná policie, Frank Gusenburg, ačkoliv měl v těle dvaadvacet kulek, byl stále naživu. Odmítl však říct, kdo to udělal a později zemřel v nemocnici.

Capone a jeho muži patřili mezi hlavní podezřelé. Masakr pobouřil širokou veřejnost a tehdejší prezident Herbert Hoover se setkal s městskými zastupiteli a pověřil svého generálního prokurátora Williama Mitchella, aby dopadl Caponeho.

Ovšem král podsvětí měl alibi. V době masakru byl totiž na Floridě. Různé stopy však vyšetřovatele skutečně zavedly k lidem napojeným na Caponeho. Vrahy ovšem nikdy nedopadli. Spekulovalo se i o tom, že za masakrem stojí chicagská policie, která údajně mstila smrt syna jednoho z policistů, ale ani to se nepodařilo prokázat.

