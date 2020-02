Nájemníkům po zdech tekla páchnoucí tekutina: Mrtvého souseda našel po týdnu údržbář

„Poslední dobou to v bytě děsivě smrdělo. Zrovna jsem zjistil, že chlap, který žil nade mnou, je už přes týden mrtvý,“ uvedl jeden z nájemníků AJ McCrady podle Daily Mailu. Co dělat, když máte doma tlejícího nebožtíka? Patrik Blesku popsal, jak uklízí tělní tekutiny i larvy much

„A ještě než se zeptáte, jeho tělo bylo objeveno až poté, co jeho tekutiny prosákly stropem do našeho bytu toto ráno. Vše, co vím, je, že muž žijící nahoře zemřel ve spánku,“ pokračoval.

Mrtvolu objevil údržbář