Ongwisit byl zatčen a obviněn z vraždy, uvedla agentura AP. Přitom to byl on sám, kdo se loni obrátil na policii se svou přítelkyní, které se přezdívalo Kik. Důvodem bylo sexuální napadení, jehož obětí se měla kráska s potetovanými zády stát. Nedlouho poté mladá žena záhadně zmizela. To ale na policii nahlásili strážcům zákona její rodiče, protože se s Ongwisitem rozešli, napsal Daily Mail. Půl lahve vodky a sedl za volant: Zbohatlický synek zabil nastávajícího otce

Tělo pohřešované brunetky bylo objeveno až v lednu. Policisté ho nalezli v rybníku, který se nachází hned vedle domu jejího bývalého přítele. Narváno bylo ve velkém černém pytli, který byl zatížen těžkými činkami. Zpočátku nebylo vůbec jasné, o čí mrtvolu jde. V tak rozloženém stavu bylo. Identifikovat se mladou dívku podařilo až podle obrovského tetování na zádech, které bylo její velkou chloubou.

Udusila se v rakvi

Na drogách závislý Ongwisit se pak k vraždě své někdejší lásky přiznal. Zavřel ji prý do kovové rakve, aby ho po rozchodu nemohla opustit. Když ji později přišel zkontrolovat, zjistil, že zemřela. Uvnitř se udusila. Její tělo proto hodil do rybníka. Vysazeni v něm byli údajně kostlíni obrovští – masožravé ryby, které dorůstají až třímetrové délky. Potápěči však ve vodě žádné neviděli. Pornoherečku Olgu (†21) ubil k smrti zbohatlický synek. Zůstalo po ní malé miminko

Policie zato objevila ve vodě enormní množství lidských kostí. „Nalezli jsme v rybníku 289 lidských kostí, ale nemohli jsme objasnit, kolika lidem patří,“ prohlásil policejní šéf Jirakrit Jarunpat. V oblasti zmizelo mnoho žen včetně dvanáctileté dívky nebo několika prostitutek. Forenzní expertíza dosud odhalila, že nalezené ostatky patří minimálně pěti lidem. Pravděpodobně jich však bude ještě více.

Jablko nepadlo daleko od stromu