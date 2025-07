Další průšvih záchranářů ASČR: Dívce hrozili násilím a smáli se jí!

Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky propustila dva své pracovníky poté, co se nevhodně chovali k mladé pacientce, kterou převáželi z nemocnice v Brandýse nad Labem do psychiatrické nemocnice v Kosmonosech. Na případ, který se stal v neděli 6. července, upozornil server Novinky.cz. Pacientku podle serveru například vybízeli k úspěšnějšímu pokusu o sebevraždu.

„S členy výjezdové skupiny jsme okamžitě rozvázali pracovní poměr a v tuto chvíli řešíme další právní a etické následky a kompenzaci rodině,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Petra Homolová. Šlo o řidiče a záchranáře, událost záchranná služba šetří. „Lidsky s tím nesouzníme, velmi nás to poškodilo,“ doplnila mluvčí.

Dívka trpící hraniční poruchou osobnosti serveru řekla, že do psychiatrické léčebny jela po pokusu o sebevraždu. „Celou cestu mě šikanovali, smáli se mi, říkali mi, jak se mám příště zabít tak, aby mi to vyšlo,“ popsala. Podle zveřejněného videa jel řidič velmi rychle a v nemocnici jí jeden člen posádky vyhrožoval napadením. Po celou dobu v sanitce hrála velmi nahlas hudba od rappera Řezníka.

Záběry ukazují, jak se dívka za jízdy zmítá na sedačce, v čase 0:47 je slyšet křik z kabiny. Po příjezdu do léčebny se pacientka ptá: „Co jste to říkal? Že mi dáte do držky?“ a muž odpovídá: „Jo. My tě tam svážeme a zpacifikujeme.“

Veřejné vyjádření zveřejnila i samotná organizace: „Jednání je nejen lidsky neomluvitelné, ale v přímém rozporu s profesními a etickými hodnotami i se zásadami, které naše organizace dlouhodobě ctí,“ uvedla Záchranná služba ASČR.

Pacientka přiznala, že ji incident silně rozrušil. „Ze stresu jsem se klepala a brečela. Sama jsem to nezvládla, řešila to pak moje matka. Jen vím, že je vyhodili.“ Záchranná služba ASČR čelí v poslední době opakovaně kritice. Její řidič například nedávno projel železniční přejezd na červenou v době, kdy padaly závory. I ten byl následně propuštěn.