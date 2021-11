Nedozírná tragédie, jakou obyvatelé obce Tatce na Kolínsku nepamatují, se odehrála v pátek odpoledne. Maminka s dvojčátky (obě 3) šly z procházky domů po chodníku. Už jim zbývalo jen pár metrů ke vchodovým dveřím nedaleké bytovky, vtom je ale autem srazil senior (75). Děvčátka na odrážedlech museli záchranáři resuscitovat, jedna z holčiček bohužel na místě zemřela. Maminka s druhým dítětem skončila v nemocnici. Řidič po několika hodinách od nehody údajně usedl do auta a odjel, prý s velkými obavami!

Jeden moment, jedna chyba a pak ohromná tragédie. Vše se odehrálo hrozně rychle, řidič (75) podle policie zřejmě usnul za volantem osobního auta, najel na chodník a po několika metrech jízdy srazil maminku a její dvě tříleté dcery. Všechny utrpěly vážná zranění. Na místo záchranáři vyslali několik posádek a také dva vrtulníky.

Po příjezdu na místo začal boj o život. Záchranáři u dívenek zahájili resuscitaci, jednu z nich se jim povedlo oživit, druhou ale po dlouhém úsilí už ne. „Maminku jsme převezli se středně těžkými zraněními pozemní cestou do FN Motol, jedno dítko bylo letecky převezeno tamtéž,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Homolová s tím, že o tatínka se musel postarat krizový intervent.

Zbývalo už jen pár metrů

K nehodě došlo v ulici Hořanská v Tatcích na Kolínsku. Řidič jel zřejmě od Hořan do Tatců, když na úrovní autobusového obratiště najel na chodník, po kterém jel několik dalších metrů, a pak došlo ke střetu. Blesk na místě tragédie mluvil s jednou z místních obyvatelek.

„Byly na cestě ze školky domů, už jim zbývalo jen pár desítek metrů. Holčičky jely před maminkou po chodníku na odrážedlech a pak je ten řidič zezadu srazil… Hrozná tragédie, byly to roztomilé holčičky, vždycky mě zdravily z okna. Policie to tu vyšetřovala do noci, vrtulníky tu byly. Nic takového se tady nikdy nestalo,“ popsala smutně starší žena.

Podle ní se maminka o své dcerky vždycky skvěle starala, i když toho na ni někdy mohlo být moc. „Říkali jsme jí, aby si řekla o pečovatelku, na kterou má nárok. Pak se z toho nějak dostala… A teď tohle. Snad budou v pořádku. Někdo by jim měl pomoct, nějakou sbírkou nebo tak,“ uvedla se slzami v očích.

„Bydlí tady u křižovatky, hodně rády chodí na procházky po obci, na hřiště nebo do školky. Byla to roztomilá děvčátka, snad ta druhá bude s maminkou v pořádku. Doma na ně čekal tatínek se starší sestřičkou. Je to hrozné…“ popsala smutně žena.

Senior dostává výhrůžky

Lidé na místo chodí pokládat svíčky nebo květiny, nechybí ani plyšáci. V místě střetu už jich je několik desítek, tragédii připomíná i lehce zničený plot nebo policejní nápisy na silnici. Řidič podle policie za volantem usnul. Mezi místními se ale šíří informace o další možné příčině nehody. „Prý neusnul, ale spletl si pedály,“ řekla Blesku žena ze sousedství a vedle ní stojící muž přikyvoval.

Starší muž to v obci zřejmě po tragédii nebude mít jednoduché. V době nehody prý v autě seděla i jeho partnerka. „Slyšela jsem, že mu chodí hromada výhrůžek. Bydlí v Tatcích. Po nehodě, asi v devět hodin večer, sedli společně do auta a odjeli,“ řekla obyvatelka Tatců. „Vůbec nechápu, jak se mu to povedlo, po tom chodníku musel jet hrozně dlouho,“ dodala.

Vyšetřování bude trvat týdny

Nehodou se zabývají kriminalisté z Nymburka, kteří zahájili úkony trestního řízení pro dva trestné činy, a to usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví, uvedli na svém webu. „Žádné obvinění nepadlo, vyšetřování bude trvat několik týdnů,“ sdělila Blesku mluvčí policie Vlasta Suchánková.

„Budeme přibírat znalce z oboru silniční dopravy, budeme chtít odpovědět na otázky ohledně technického stavu vozidla, jaký byl nehodový děj a důležité budou další zdravotní posudky, zejména i maminky nebo holčičky, které teď leží v nemocnici,“ dodala mluvčí. Policisté na místě nehodu dokumentovali mimo jiné i dronem.