Zběsile ujížděl kradeným BMW německé policii Moldavan (25). Přejel hranice a prchal směrem do vnitrozemí, na dálnici D5 u Kladrub na Tachovsku ale boural. Když chtěl z místa utéct, nedošlo mu, že je na dálničním mostě. Skočil přes zábradlí, zřítil se do hlubiny a vážně se zranil!

Kradený vůz chtěli v pondělí ráno stopnout Němci ještě na svém území. Řidič ale sešlápl plyn a hnal se po dálnici do Čech. V patách měl německou policii, která vyrozuměla české kolegy.

Než se do pronásledování zapojili, zpomalil kradené BMW autobus.Ten na dálnici předjížděl kamion. „Řidič osobního auta chtěl zřejmě mezi oběma vozidly projet. Tento manévr se mu však nepodařil a narazil při tom do zadní části nákladní soupravy a následně i do autobusu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Pak se BMW zastavilo v odstavném pruhu o svodidla.

Vyskočil z auta a skočil z mostu

Pronásledovaný řidič nelenil, vyskočil z kradeného vozu a dal se na útěk. „Zřejmě si neuvědomil, že se nachází na dálničním mostu, přeskočil svodidla a zábradlí a z výšky 15 metrů se zřítil pod most,“ uvedla Jiroušková.

Němečtí policisté k vážně zraněnému ihned přivolali záchranáře. „Letecká záchranná služba transportovala muže ve velmi vážném stavu s četnými zraněními, se zajištěnými dýchacími cestami na emergency Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín,“ řekla mluvčí záchranářů Mária Svobodová. Případem se zabývají kriminalisté i dopravní policisté.

VIDEO: Policisté pronásledovali cizince v autě, pěšky i na kole.

délka: 00:52.12 Video Policisté pronásledovali cizince v autě, pěšky i na kole. Policie ČR