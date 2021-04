Jako první dorazili na místo policisté Kamil Tylka (33) a Stanislav Vávra (25). Na chodníku u domu stála Bulharka, křičela a ukazovala do chodby a do 1. patra. Strážci zákona z gest a řeči ženy pochopili, že nahoře jsou děti.

„Vnitřek domu byl plný kouře. Na druhém konci hořely dveře do zahrady. Plameny šlehaly od země až do stropu. Běžel jsem do auta pro hasicí přístroj a začal hasit,“ popsal Tylka.

Křest ohněm

Jeho kolega se vrhnul do kouře a běžel po schodech nahoru. Byl to jeho první „křest ohněm“, u policie je nováček a slouží teprve první měsíc. Osudný den ještě navíc slavil své pětadvacetiny.

„Hlavou jsem narazil do dveří. Vůbec nic jsem neviděl, kvůli kouři, který byl všude. Dveře šly sice špatně otevřít, ale do bytu jsem se dostal. Uvnitř byly tři děti, které byly v šoku,“ řekl Vávra. Všechny vyvedl ven.

Zachránili rodinu

Mezitím už Tylka hořící dveře uhasil. To už přijížděli hasiči a záchranka. „Po ošetření byly transportovány do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně žena a tři děti,“ uvedla mluvčí záchranky Mária Svobodová.

A co se honilo v hlavě policistům při záchraně dětí? „V tu chvíli člověk o tom nepřemýšlí, jestli je to nebezpečné. Šli jsme do toho a dělali, co máme,“ shodli se Tylka a Vávra.

Zachraňoval už podruhé

Kamil Tylka zachraňoval už před pěti lety, kdy se obce Labuť na Tachovsku srazila dvě auta. Tehdy nebyl ve službě a u nehody se ocitl ve svém volnu. „V jednom z vozů jel řidič, jeho přítelkyně a dítě. Žena a dítě nebyly připoutané a zůstaly zaklíněné v autě,“ řekl Tylka. Oba vyprostil a obdržel za to ocenění Gentleman silnic.

VIDEO: Požár rodinného domu v Nových Jirnech u Prahy.

délka: 00:28.23 Video Požár rodinného domu v Nových Jirnech u Prahy. (15. dubna 2021) Blesk.cz - David Malík