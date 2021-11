Verdikt Specializovaného trestního soudu v Banské Bystrici si vyslechl šestadvacetiletý Lukáš K. V loňském roce zavraždil vlastního otce Miroslava (†44) a jeho družku Žanetu (†48). Vraždu se snažil zakrýt tím, že zapálil dům ve slovenské obci Lednické Rovne. K vraždě svých blízkých se přiznal a soud ho poslal na devatenáct let do vězení! Motivem strašlivého činu podle obžaloby byla pomsta. Pomáhat mu údajně měla i jeho třináctiletá sestřička. Rozsudek není pravomocný.

V úterý 9. listopadu stanul před soudem v Banské Bystrici Lukáš K. Šestadvacetiletý mladík byl obžalován z obzvlášť závažného zločinu úkladné vraždy! Zavraždit měl svého otce Miroslava (†44) a jeho přítelkyni Žanetu (†48). Dvojici měl ubodat. Vraždu pak chtěl zakrýt tím, že zapálil rodinný dům, kde kromě jeho rodičů bydleli jeho sourozenci.

K činu se přiznal

Lukáš se před soudem k činům přiznal a podle informací webu noviny.sk uvedl, že neměl jinou možnost. Otec údajně týral jeho dvě mladší nevlastní sestry Vanesu a Noru, které tak chtěl chránit. „Motivem měla být pomsta za špatné chování se k dětem. Plán byl takový, že k usmrcení dojde ve spánku, což se i stalo. Na zakrytí činu měl podpálit dům,“ uvedli podle Banskabystrica.zoznam.sk policisté. Prokurátor Daniel Lipšic uvedl, že rodinná situace byla velmi komplikovaná. „V poslední době ale nebylo prokázané násilí ani vztahy mezi sourozenci nebyly ideální,“ řekl.

Třináctiletá pomocnice

Případ je o to strašlivější, že mu údajně měla pomáhat jeho třináctiletá sestra. „Sourozenecký vztah obžalovaného se starší sestrou nebyl normální, klidně to mohl být i spouštěč, jehož následkem je dvojnásobná vražda,“ dodal prokurátor. Sestry byly v té době doma. Lukáš je vyvedl před dům. Hrozilo mu až pětadvacet let za mřížemi, případně doživotí. Verdikt soudu zněl nakonec devatenáct let. Rozsudek však není pravomocný.

Zděšení sousedé

K tragédii došlo v minulém roce v obci Lednické Rovne. Smrt partnerů šokovala celou obec. Všichni rodinu velice dobře znali. Sousedé uvedli, že dva roky před vraždami, Miroslav přišel o svou manželku. „Velmi se trápila, nedovolil jí jít ani k lékaři. Netrvalo dlouho, asi tři měsíce, od doby, co jí zjistili rakovinu a zemřela,“ uvedli tehdy pro Nový Čas sousedé s tím, že Miroslav byl zvláštní člověk.

Z domu prý byly často slyšet potyčky. „Zda děvčata i bil, to nevím, ale ruku do ohně bych za to nedal. Synovi však bral peníze, které vydělal i stravenky,“ prozradil soused. Lukáš s rodinou v domě nežil, ale bydlel s matkou ve Švýcarsku. Osudného dne přijel za rodinou na návštěvu. „Večer tam byl hluk. Možná oslavovali příjezd syna z prvního manželství,“ dodal soused.

