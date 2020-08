K brutální vraždě došlo 20. ledna v penzionu Hidalgo ve slovenské obci Kežmarok. Lukáš (21) tam byl ubytovaný spolu s kamarády i svoji přítelkyní. Dokonce ho už jednou ze stejného penzionu vyhodili, údajně kvůli krádežím, on se ale drze zase vrátil. Podle policie byl v době zločinu na drogách. Nyní mu Okresní soud v Prešově vyměřil trest - dostal 22,5 roku za mřížemi.

Policie dál hledá u domu 7 let nezvěstné Jany Paurové: Na místě pracuje i šéf speciálního týmu Tempus

Muž se přiznal k tomu, že ubodal majitele penzionu Petra B. (†40), otce dospělé dcery a dvou holčiček, dvojčátek. Podle zatím nepravomocného rozsudku vytáhl Lukáš z tepláků lovecký nůž a bodl ho Petrovi do zad. Ten se pokusil utéct, ale pachatel mu podrazil nohy. Když už majitel ležel tváří k zemi, ještě ho otočil a vrazil mu několikrát čepel do hrudi. Rány Petr nemohl přežít.

Pokusil se prý zavraždit i dva hosty!

Přitom tam mladík tou dobou už prakticky neměl v penzionu co pohledávat, protože za služby nezaplatil. Právě když už měl podle dohody odejít, začal prý vraždit. „Manžel mu dal ultimátum. Dva dny měl na to, aby si našel něco jiného,“ řekla po stání vdova Eva slovenskému deníku Plus Jeden deň.

Lukáš K. (†30) a Lenka V. (†30) se měli brát: Místo svatby přišla smrt v ohnivém pekle

U toho ale nezůstalo. Podle policie se ničeho se neštítil a jednal jako smyslů zbavený nebo jako najatý vrah. Brutálně měl zaútočit i na dva hosty u Ukrajiny, bratry, kteří mu během pár minut po prvním činu přišli do cesty. Údajně je devětkrát bodl a pak se šel v klidu osprchovat. Po odchodu bloumal po Kežmarku, kde ho policie s pomocí všímavých občanů brzy vypátrala. Oba bratři jako zázrakem útok přežili, on sám si ale až do svého zadržení myslel opak. „Zabil jsem je,“ řekl už při zatýkání v kežmarských ulicích.

„Myslím, že trest je přiměřený, souhlasila jsem s ním. Ja si jenom přeju, aby už nikomu neublížil,“ dodala vdova Eva. S provozem penzionu pokračovat nebude. „Nechtěla jsem, aby tam musely moje děti prožívat strach,“ uzavřela.

Zdrcující zpráva pro pašeračku Terezu: Její pákistánský nápadník tragicky zemřel!

Video Brutální vražda hoteliéra Petra (†40): Dalo se tragédii zabránit? - TV JOJ