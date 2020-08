Tereza Hlůšková už je dva roky v pákistánském vězení. Ve věznici Koh Lakhpat skončila poté, co celníci na letišti v Láhauru v jejích zavazadlech našli téměř devět kilogramů heroinu. Čtyřiadvacetiletá Češka byla odsouzena k necelým devíti letům za mřížemi. Krásná blondýnka se okamžitě po zadržení stala hvězdou tamních médií a pobláznila nejednoho muže! Bláznivě se do ní dokonce zamiloval advokát Shoaib Niazi, který jí byl velkou oporou u soudu a neustále se snažil na tamní soud naléhat, aby pohlednou Češku propustil.

Shoaib, který byl ženatý, ji chtěl pojmout za svou druhou ženu. Do Terezy se zakoukal už v době, kdy byla ve vazbě, a pravidelně se objevoval u soudu. Českou pašeračku požádal o ruku několikrát. Při jednom ze soudních stání byl prý natolik neodbytný, že ho soudce musel vykázat! Kráska však jeho nabídkám odolávala. „Žádná žádost o ruku neproběhla. Se zmíněným právníkem jsem mluvila a on sám o ničem takovém taky neví. Prý by to jeho žena asi těžko nesla,“ řekla tehdy Tereza pro Blesk.cz.

Zamilovaný právník prý měl Tereze koupit i cenný dárek. Ten však Češka odmítla a nakonec Shoaib od námluv ustoupil. „Tereza ho odmítla. Dokonce si ani nechtěla vzít ten dárek,“ řekl tehdy zdroj. Teď přišla zdrcující zpráva. Shoaib měl zemřít při tragické autonehodě! Blesku to sdělil pákistánský právník Aršad Alí z Dunya News. „Shoaib Niazi, který miloval Terezu, zemřel. Niazi si chtěl Terezu vzít. Před třemi dny však právník zemřel při autonehodě,“ uvedl Aršad pro Blesk.cz s tím, že Niazi věřil v Terezinu nevinu.