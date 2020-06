Případ brutální vraždy, ke které došlo před Vánoci 2002 na středím Slovensku, se zdá být konečně vyřešen. Téměř 20 let byl muž z Německa vedený jako nezvěstný. Měla ho ale zavraždit jeho manželka Katarína ze zištných důvodů. Případ se podařilo rozřešit jen tak tak - za tři roky už by bylo vše promlčené!

Jen tři roky před vypršením promlčecí lhůty se dostal před soud případ z roku 2002. Tehdy těsně před Vánoci záhadně zmizel německý manžel Kataríny, která se nyní přiznala k jeho vraždě. Ze zločinu se zpovídali i její tři komplici. Dva z nich se k činu také přiznali.

Případ začal ve středu projednávat soud v Banské Bytrici. Kriminalisty přivedli na stopu svědci, kteří je zavedli na místo, kde byli nalezeny pozůstatky pohřešovaného muže. Nacházely se v lese u slovenské obce Staré Hory.

Šokující svědectví o deviantovi Christianovi B. Co prý udělal se ztracenou Maddie?

Skupina jednala podle plánu. Katarína manžela omámila prášky a pak ho v pyžamu spolu se třemi dalšími muži naložila do auta a odvezla do kopců nad obcí. Cestou se unesený v kufru náhle probral a pokusil se o útěk. „Po cestě se ještě probudil a ve snaze o záchranu vykopl zadní sedadla auta. Muži, kteří ho vezli, ho měli následně údery do hlavy uvést do bezvědomí,“ informoval o detailech mluvčí policejního ředitelství Michal Slivka.

Pak muže brutálně zmlátili. Jeden z pachatelů do něj měl vbodnout nůž. Těžce zraněného nechali v lese zemřít. „Chrčícího a krvácejícího ho v chladném prosincovém počasí měli zaházet větvemi. Pak se zbavili auta,“ řekl dále Slivka. Mužovy ostatky asi rok po vražde přenesli na jiné místo, část vhodili do řeky Hron.

Mladí milenci (†22 a †24) zemřeli společně: Neštěstí je potkalo kousek od domova

Katarína se na soudu ke všemu přiznala, jak k činu samotnému, tak k motivu. Plán měla zosnovat kvůli penězům. Přiznali se i dva z kompliců, jen třetí tvrdí, že ho prý nechtěli zabít, jen zmlátit, a že se situace vymkla kontrole.

Brutální čin kvůli zištným pohnutkám přitom mohl zůstat nepotrestaný. Došlo-li by k odhalelní vraždy jen o necelé tři roky později, promlčecí lhůta 20 let by vypršela a spravedlnosti by tak nemohlo být učiněno zadost.