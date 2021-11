Poklidnou obec Lednické Rovne šokovala smrt Miroslava (†44) a jeho družky Žanety (†48). Jejich těla byla nalezena poté, co v rodinném domě, kde bydleli spolu s dětmi, vypukl požár. Kriminalisté však posléze zjistili, že dvojice byla zavražděna a z činu byl obžalován jejich syn Lukáš. Pomáhat mu navíc měla jeho sestřička (13)! Obžalovaný mladík stanul před soudem. K vraždě se přiznal a hrozí mu i doživotí.

Specializovaný trestní soud v Banské Bystrici začal rozplétat případ, který se odehrál 19. listopadu minulého roku v obci Lednické Rovne. V tamním rodinném domě zemřel otec dětí Miroslav a jeho družka Žaneta. Dvojice v domě bydlela s dětmi Vanesou, Norou a Michalem. Devětadvacetiletý Michal prý působil jako živitel rodiny.

Bodné rány

Osudný den za rodinou přijel podívat i syn Lukáš a došlo k tragédii. Dům zachvátily plameny. Uvnitř zemřel Miroslav spolu s Žanetou. Kriminalisté při vyšetřování tragédie zjistili, že jejich smrt nebyla nehoda, nýbrž vražda. Na jejich těle byly nalezeny bodné rány. Lukáš následně putoval do vazby.

Požár měl zakrýt vraždu

Motivem vraždy mělo být údajné týrání. Miroslav měl týrat dcery Vanessu a Noru. Případ je o to hrůznější, že mu údajně měla pomáhat jedna z dívek, které bylo pouhých třináct let. „Vyšetřováním jsme zjistili, že obviněný měl vraždu spolu s jednou z nezletilých dopředu naplánovat. Motivem měla být pomsta za chování k dětem. Plán byl takový, že k usmrcení dojde ve spánku, což se i stalo. Na zakrytí činu měli podpálit dům,“ uvedli podle informací slovenského deníku Nový Čas policisté s tím, že děti byly vyvedení den do bezpečí a požár měl zničit důkazy vraždy.

Přiznání viny

Obžalovaný Lukáš se již objevil před soudem. Soudní stání proběhlo v úterý 9. listopadu letošního roku v Banské Bystrici. K vraždám se přiznal. Soudní jednání bude pokračovat a hrozí mu až pětadvacet let za mřížemi. Případně i doživotí.