Pomstít dceru se rozhodl John Eisenman z města Spokane v americkém Washingtonu. Šedesátiletý muž byl obviněn z vraždy devatenáctiletého Aarona Sorensona, který randil s jeho dcerou. Mladík měl totiž dívku prodat pasákům na prostituci! Eisenman ji však ze spárů zločinců zachránil, Sorensona si pak našel a následně zabil ho. Tělo pak schoval do opuštěného vozu, kde hnilo několik měsíců.

V říjnu obyvatelé Spokane na severozápadě Spojených států nahlásili policistům jako vrak odstavené auto, o které dlouho nikdo nejevil zájem a stále stálo na jednom místě.

Auto bylo pokryté plísní a podle informací deníku New York Post z něj vycházel hrozný zápach, který obyvatele obtěžoval. Policisté proto vůz přijeli zkontrolovat. Strážci zákona zjistili, že auto patří Brendě Krossové, snoubence jistého Johna Eisenmana.

Nálezem rozkládajícího se těla mladého muže v kufru se ráz případu zcela změnil. Mladík měl svázané kotníky, ruce a přes pusu pásku. Navíc měl na oblečení patrné bodné rány. Tělo patřilo Aaronu Sorensenovi.

Podle ohledání těla měl být zavražděn minulý rok v listopadu. Vyšetřovatelé proto kontaktovali Krossovu a jeli do jejího domu, kde jim otevřel právě Eiseman a sdělil jim, že auto jim někdo ukradl v roce 2020.

Obětí obchodu s lidmi

Nicméně případ měl nakonec nečekaný zvrat. Krossová policistům sdělila, že dceru jejího snoubence unesl dívčin přítel Aaron Sorensen, který ji následně prodal za tisíc amerických dolarů (víc jak 22 tisíc Kč) pasákům v Seattlu.

Ustaraný otec neváhal a rozhodl se dceru za každou cenu přivést zpátky domů do bezpečí. Dívku se mu skutečně podařilo zachránit. Tím však jeho cesta nekončila. Když se dozvěděl, kdo mladé ženě utrpení způsobil, neváhal ani s pomstou a vyrazil za Aaronem.

„Během tohoto setkání Eisenman unesl oběť, svázal ji a schoval do kufru auta. Eisenman muže následně udeřil do hlavy a poté jej opakovaně bodal, čímž ho usmrtil. Po vraždě odjel Eisenman s vozidlem do odlehlé oblasti v okrese North Spokane a nechal tam auto stále s tělem uvnitř,“ uvedli podle Daily Mail policisté. Eisenman se k činu přiznal.

VIDEO: Devítiletá Anička Janatková. Okolnosti její vraždy zůstávají neobjasněny