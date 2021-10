Muž, který se jmenuje Kim Tae-hyun, se na internetu seznámil se ženou, kterou se ale stal po čase posedlý. Sympatická dívka s ním nadšení nesdílela, a protože jí bylo Korejcovo chování nepříjemné, zablokovala si ho. To se jí nakonec stalo osudné. Lstivý závislák si zjistil dívčinu adresu a začal spřádat ďábelský plán.

Jak uvedl deník Mirror, ještě předtím, než došlo k brutálnímu činu, začal muž na internetu vyhledávat varovná hesla. „Jak co nejrychleji někoho zabít,“ zadával šílenec do vyhledávače. V neděli 21. března se Tae-hyun vydal jakožto falešný poslíček na dívčinu adresu. U sebe ale neměl zásilku, nýbrž zbraně. Když zazvonil na zvonek, počkal si, až dívčina sestra otevře, a vtrhl dovnitř. Tam rozpoutal peklo.

Nebohou sestřičku na místě ubodal k smrti. Když zjistil, že doma nikdo další není, na další oběti si chladnokrevně počkal. Hned co vešla do domu maminka obou dívek, pustil se do ní. O hodinu později dorazila i dívka, jejíž odmítnutí šílencovo řádění odstartovalo. Nejdříve měla spatřit těla své sestry s matkou, načež ji šílenec také ubodal. Aby toho nebylo málo, vrah po činu zůstal v domě tři dny, po které mezi mrtvolami hodoval a pil alkohol. Když se zavražděná dívka neozývala svým přátelům, zkontaktovali policii. Ti Tae-hyuna zadrželi.

Žalobci měli jasno. Pro vraha požadovali trest smrti. Tae-hyun se ale sám přiznal a do toho neměl v rejstříku žádná závažná provinění mimo obtěžování přes sociální sítě. Z trestu smrti tak sešlo. Pozůstalí rodinní příslušníci zvažují, že požádají proti rozsudku odvolání. Pouhý zbytek života strávený za mřížemi nepovažují za dostatečný trest. Tae-hyun svého činu údajně lituje.