Jak uvedl deník The Sun, Charlie se při večerní schovávačce skrýval s kamarádem na schodišti, které vedlo do laguny. V té se ale také něco skrývalo, byl to nebezpečný krokodýl. Ten nezaváhal ani minutu a nebohého chlapce stáhl do vody. „Nemohl jsme nic dělat, byl strašně silný,“ popsal klučina traumatický zážitek. Strachem bez sebe byla i jeho maminka Jennifer. „Charlie se chtěl zachytit schodů, aby se vytáhl nahoru, ale nešlo to,“ vysvětlila.

Podle matky přišla ihned na pomoc skupina mužů a jeden z nich začal chlapce od nebezpečné bestie táhnout pryč. Další tři chlapy se snažili krokodýla bít pěstmi a zakrývali mu oči, aby se Charlieho pustil. Samotný klučina si prý moc dobře pamatuje, jak silný byl krokodýlí stisk. „Ze začátku to vůbec nebolelo, ale bylo to silné, jakoby vás někdo chytl za nohu a hodně silně vás stiskl,“ vyprávěl. Jak uvedl, noha ho začala pořádně bolet, až když ležel na zemi mimo nebezpečí.

Charlieho maminka informovala, že schody vedoucí do laguny nebyly i přes nebezpečí nijak označeny. „Nebyla tam žádná značka nebo varování,“ potvrdila. Schody jsou přitom v místním letovisku hojně využívány. „Když se to stalo a já viděla jak pláče, jenom jsem se modlila, nezbylo mi nic jiného,“ vzpomínala na chvíle hrůzy. Sanitka dorazila za půl hodiny a lékaři jí tvrdili, že její syn asi přijde o nohu.

Rodinná dovolená se tak prodloužila o čtyři týdny, protože Charlie podstoupil několik operací v nemocnici v Cancúnu. A vše dobře dopadlo, nohu se profesionálům podařilo zachránit. Jennifer dále pochválila resort, jelikož proplatil všechny léčebné úkony.

Charlie a jeho maminka však nyní chtějí varovat ostatní před nebezpečím krokodýlů v Mexiku. „Je to masivní turistická atrakce,“ řekla Jennifer. Charlie dodal, že chce, aby si lidé byli vědomi nebezpečí a že případně mohou zemřít. Správa hotelu mezitím uvedla, že nainstalovala na místo výstražná znamení.

Video Krokodýl popadl muže za hlavu! - Youtube.cz

