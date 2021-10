Muž z Brazílie se rozhodl jít si zaplavat do jezera ve vyhledávané turistické destinaci. Netušil však, že lidé k Lago do Amor nevyrážejí kvůli vodním radovánkám, ale kvůli aligátorům, které lze z bezpečné dálky pozorovat.

Hrůzyplný incident se odehrál 23. října kolem páté hodiny večerní nedaleko brazilského města Campo Grande. Na svůj mobilní telefon jej zachytil přihlížející Willyan Caetano. Na záběrech lze pozorovat plavce, jak zpanikaří a začne plavat zpět ke břehu, když si všimne rychle se přibližujícího se aligátora.

Vodní dravec však dokáže vyvinout rychlost až 30 kilometrů za hodinu a za několik málo sekund se mu podařilo muže dohnat. Svědek reportérům sdělil, že „aligátor se v jednu chvíli vymrštil a kousnul plavce do ruky.“

Další zpovídaná svědkyně Garapeira Marinalva da Silvaová, který přes pět let provozuje malé bistro s výhledem na jezero, novinářům uvedl, že „je to poprvé, co viděl někoho vlézt do vody.“ Muž kupodivu útok dravce přežil a podařilo se mu doplavat zpět na břeh.

Dle informací zveřejněných na webu The Sun přivolaní záchranáři muži ošetřili jen lehce pokousanou ruku. Kdyby muž neignoroval varovné cedule, ušetřil by si zranění. Incident ale mohl dopadnout mnohem hůře.