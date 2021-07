Ruská média s odvoláním na policii uvedla, že o život náhle přišla devětadvacetiletá hvězda filmů pro dospělé a sociální sítě OnlyFans Ruska Kristina Lisinová alias Kris the Foxx. Podle všeho vypadla z 22. patra výškové budovy.

Podivnou smrt mladé herečky z film pro dospělé už začala vyšetřovat ruská policie. Kristina Lisinová (29), která si na serverech jako Porhnub nebo OnlyFans přezdívala Kris the Foxx, zatím z neznámých důvodů vypadla z 22. patra výškové budovy v centru ruského Petrohradu. S informací přišel server New York Post s odvoláním na tamní média.

Vyšetřování nepřineslo zatím žádná nová zjištění. Nicméně, server East2West před časem uvedl, že tělo modelky a pornoherečky se nalezlo nedaleko rezidenční oblasti Něvský. V ruce pak údajně žena držela minci s nápisem „Navždy jsi v mém srdci“.

Jako poslední živou Kristinu spatřili její spolubydlící z výškové budovy. Ostatně, to ji ještě stihla zachytit bezpečnostní kamery umístěná u vchodu, kterak míří do svého bytu a jí pytlík brambůrků. Další záběry už údajně ukazují jen její bezvládné tělo před budovou.

Smrt Lisinyové potvrdil britskému serveru The Sun partner modelky pro dospělé Rustam M. „Zdravím všechny. Devětadvacátého června letošního roku odešla moje přítelkyně Kristina Lisinová známá jako Kris the Foxx. Na pohřeb je třeba 70-80 tisíc rublů. Žádám proto všechny, kdo by chtěli nějakým způsobem přispět, udělejte to,“ uvedl.

Kris the Foxx byla známá jako hardcore pornoherečka a její videa spatřila na serveru Pornhub miliony uživatelů. Obrovský počet příznivců měla rodilá dívka ze Sibiře také na sociální síti OnlyFans, kde lidé přímo platí různým modelkám a modelům za přístup k exkluzivním fotografiím. Byt v Petrohradě si údajně pořídila nedávno a plánovala v něm založit rodinu.

