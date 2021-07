Svědkové, kteří byli v neděli po obědě u supermarketu v Humenném, mají jasno v tom, co viděli. Na zemi tam ležel lidský prst, který navíc nalezly malé, údajně sedmileté děti. „Bylo to strašně. Co se to děje? Co se mohlo stát,“ uvedla jedna ze svědkyň pro TV JOJ. „Našly to malé děti, co si tady hrály. A nějaký dospělý pak zavolal policii,“ dodala.

Policie už potvrdila, že svědci se nemýlili. „Byl nalezen pravděpodobně článek lidského prstu,“ uvedla mluvčí policie Jana Ligdayová. Podle svědků se prý jednalo o koneček i s nehtem.

Video: Děsivý nález u supermarketu: Na parkovišti ležela část lidského těla

Video Děsivý nález u supermarketu: Na parkovišti ležela část lidského těla. - TV JOJ

Televize JOJ má mimo jiné i autentické záběry z místa, kde policie vše zdokumentovala. Prst podle všech zdrojů ležel na frekventovaném parkovišti hned vedle stojanu na kola. Místní úřady už zahájily vyšetřování. „Pověřený důstojník zahájil v tomto případě trestní stíhání ve věci trestného činu ublížení na zdraví,“ uvedla Ligdayová.