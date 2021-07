V pátek v noci si zašla parta kamarádů zaplavat do vodní nádrže Tajch, kousek za městem Nová Baňa. Podle svědků skákali z mola, napsal web televize JOJ noviny.sk. Jeden z mužů se ale už po druhém skoku nevynořil.

Pátrání po něm začalo ještě za hluboké tmy. „V noci jsme přijali oznámení, že v jezeře Tajch se utopil 29letý muž, hasiči a policisté z Nové Baně začali po muži pátrat už v noci,“ informovala noviny.sk policejní mluvčí Mária Faltániová.

Vše sledoval náhodný svědek, na břehu sedící rybář. „Dvakrát skočil, poprvé se vynořil, podruhé už nevyplaval,“ popsal, co viděl. „Tam byla spousta bahna po deštích, to když se tam zapíchne do bahna, to je konec,“ doplnil.

Pátrali pomocí sonaru

Hasiči pátrali ze člunu na hladině. „Sonarem jsme pročesávali nádrž. Vytyčili jsme si určitá místa, kde nám sonar ukázal, že by se ta osoba mohla nacházet,“ řekl zasahující hasič Július Siviček.

V akci se pokračovalo ještě v sobotu ráno, tělo se našlo po 5 hodinách několik metrů od břehu. „Policie zahájila trestní stíhání pro trestný čin zabití,“ zakončila policejní mluvčí.

K neštěstí údajně přispělo i popíjení alkoholu, který si měla parta vzít i s sebou k vodě. „Určitě pili, měli tam i pálenku,“ pokýval hlavou rybář.