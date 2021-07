Nemocnice v Galantě v prvním kole prohrála občanský spor s paní Zuzanou ze slovenského Sládkovičova, které před 6 lety zemřela dcera. Nemocnice podle zatím nepravomocného rozsudku pochybila, když její lékař z centrálního příjmu poslal dceru paní Zuzany domů, místo aby ji hospitalizoval. Zařízení podle verdiktu má zaplatit v přepočtu téměř 2 miliony korun.

Dcera paní Zuzany měla do nemocnice přijít s vážnými zdravotními problémy, později se ukázalo, že jí selhávaly orgány. Několik hodin po návratu z nemocnice doma zemřela.

Paní Zuzaně po rozhodnutí soudu vstoupily do očí slzy. „Tak přece jsme se dočkali pravdy. Moc děkuji soudu a všem, kdo mi pomohli fyzicky i psychicky,“ řekla maminka mrtvé dívky Zuzana Vászondyová pro televizi JOJ.

Zuzanin advokát také vyjádřil spokojenost s rozhodnutím. „Šlo nám o spravedlnost a morálku, a tomu bylo učiněno zadost. Klientce nejde o osobní obohacení,“ řekl právník Peter Koscelanský. „Částka je v porovnání s rozhodovací praxí velmi slušná, ba přímo nadstandardní,“ uvedl Koscelanský.

Paní Zuzana chce peníze využít k přestěhování. V současném bydlení na ni všechno padá. „Tam jsou všechny ty špatné vzpomínky na dceru,“ vysvětlila žena důvod ke změně bydliště.

Znalci, forenzní lékař i Úřad pro dohled nad zdravotní péčí se podle televize shodli, že pochybení se jednoznačně dopustil lékař na centrálním příjmu. V případě, že by dívku hospitalizovali a poskytli jí řádnou péči, byla by prý 75procentní šance, že přežije.

Paní Zuzana už ale vůči viníkovi zášť necítí. „Už jsem mu dávno odpustila, ať se s tím sám nějak srovná,“ řekla Vászondyová.

Že by se nemocnice odvolala, což má ze zákona právo učinit do 15 dnů, advokát paní Zuzany neočekává. „Kdyby to udělali, tak jedině ze zlomyslnosti a aby to natáhli,“ uzavřel advokát Koscelanský.

Nemocnice jen vydala stručné prohlášení, že si písemné vyhotovení rozsudku podrobně prostuduje a „následně rozhodne o dalším právním postupu“.