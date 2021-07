Papež František byl tři hodiny na sále a museli ho „řezat“. Dorazí po Slovensku i do Česka?

Plánovanou operaci, při níž lékaři v neděli odebrali papeži Františkovi (84) část střeva, provázely komplikace. Papež je už při vědomí a v římské nemocnici dýchá bez pomoci přístrojů, ale hospitalizovaný by měl zůstat týden. Papež má v plánu vydat se po zářijové návštěvě Maďarska ve dnech 12. až 15. září i na Slovensko. A v programu tu má kromě návštěvy Bratislavy, Prešova a Košic i významné poutní místo Šaštín, které se nachází nedaleko česko-slovenských hranic, poblíž Břeclavi. Tedy oblasti postižené tornádem. Bude papež pokračovat dál do Česka? Pádný důvod by pro to byl - 15. září to bude 1100 od zavraždění svaté Ludmily...

Operace hlavy katolické církve trvala tři hodiny. Vatikánský mluvčí Matteo Bruni řekl, že papežův zdravotní stav je dobrý, papež je při vědomí a sám dýchá. Na římské klinice Gemelli zůstane podle něj sedm dní, pokud se nevyskytnou komplikace. Původně média psala, že papeže propustí z nemocnice po pěti dnech.

Deník Il Messaggero napsal, že operaci provázely komplikace, které blíže nespecifikoval. Deník ale uvedl, že lékaři chtěli původně zákrok provést laparoskopicky, po zahájení operace se ale rozhodli k chirurgickému řezu. Právě proto zřejmě papež zůstane v nemocnici déle, po laparoskopických zákrocích se obvykle propouští do domácí péče dříve.

Maďarsko, Slovensko... a Česko?

Papež v nedělí oznámil, že v září navštíví Slovensko poté, co odslouží mši v Budapešti. Agentura AFP citovala papežova slova určená poutníkům, shromážděným na Svatopetrském náměstí k tradiční nedělní modlitbě. „Rád oznamuji, že od 12. do 15. září - pokud to Bůh dovolí - se vydám na Slovensko na pastorační návštěvu,“ řekl František. Upřesnil, že 12. září by měl ještě v Budapešti sloužit mši. Papež v březnu sdělil, že se do Maďarska vydá, aby odsloužil závěrečnou mši Mezinárodního eucharistického kongresu, který se v Budapešti uskuteční od 5. do 12. září.

Na Slovensku má František navštívit Bratislavu, Prešov, Košice a významné poutní místo Šaštín, upřesnilo komuniké Vatikánu. AFP dodala, že podrobnější program má být oznámen později, ale že se vší pravděpodobností by se papež během svého krátkého pobytu v Budapešti neměl setkat s nejvyššími maďarskými představiteli.

Jindrák z Hradu: Papež má pozvání do Česka dlouhodobě

Blesk Zprávy zjišťovaly, nakolik je pravděpodobné, že papež zavítá i do Česka. „Vím jen tolik, že se o to usilovalo a že se o tom zřejmě jednalo s papežem Františkem,“ sdělil Blesk Zprávám ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zda papež dorazí, nebo ne, nicméně nevěděl. Česko si světici Ludmilu připomíná řadou akcí, některé z nich budou i na její svátek, který připadá na 16. září.

„Jednání probíhají,“ uvedl pro Blesk Zprávy poradce kardinála Dominika Duky Romuald Štěpán Rob. „Snaha byla, definitivní ne ještě nepadlo,“ zmínil s tím, že zatím je nicméně pravděpodobnější, že biskupové zamíří za papežem Františkem na mše na Slovensko a také 8. listopadu na setkání v Římě, které probíhá jednou za pět let. „Pan kardinál se bude účastnit eucharistie v Budapešti a zřejmě některých mší na Slovensku,“ dodal Romuald Štěpán Rob.

„Papež má dlouho pozvání k návštěvě ČR, určitá úvaha byla, že by ČR navštívil v souvislosti s 1100. výročím úmrtí sv. Ludmily, které bude letos na podzim. Ale nikdy to nebylo nějak závazně s Vatikánem diskutováno,“ zmínil pro Blesk šéf hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák.

„Zvažovaná návštěva papeže v Maďarsku a možná i Slovensku je dlouhodobá priorita obou těchto zemí a také dlouho již o návštěvě s Vatikánem vyjednávají. Navíc, papež byl po roce 1989 v Česku tuším 4x. Nevím, kolikrát v Maďarsku a na Slovensku. Myslím, že u nás byl víckrát. My jsme teď s Vatikánem o spojení návštěv nejednali. Navíc myslím, že by ani do třech zemí během jedné cesty nejel,“ uvedl.

Zatím byl papež František v neděli přijat v římské nemocnici, kde se podrobí naplánovanému chirurgickému zákroku. Informoval o tom mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Svatý otec trpí zúžením střeva. Termín operace mluvčí nesdělil, řekl pouze, že později vydá Vatikán další prohlášení.

V Maďarsku bez Orbána

Papež se při své plánované zářijové návštěvě Maďarska nechce sejít s premiérem Viktorem Orbánem ani s prezidentem Jánosem Áderem, napsal před měsícem americký katolický list National Catholic Register (NCR). Podle něj hodlá František v zemi strávit jen nezbytně dlouhou dobu a vyhnout se jakýmkoli setkáním s politiky.

Orbán je zastáncem tvrdé protiimigrační politiky, kterou naopak papež dlouhodobě kritizuje a volá po větší solidaritě a pomoci uprchlíkům. Maďarští zástupci se podle listu snažili, aby papež změnil názor a své plány upravil. Ve Vatikánu jednali místopředseda vlády Zsolt Semjén a kardinál Péter Erdö, arcibiskup ostřihomský-budapešťský.

Papež už v minulosti absolvoval zahraniční cesty, při kterých nejednal s čelnými politickými představiteli daných zemí. Například v roce 2014 hovořil v Evropském parlamentu ve Štrasburku, aniž by hovořil s francouzskými politiky. Politickým setkáním se vyhnul i při návštěvě řeckého ostrova Lesbos v roce 2016 nebo při cestě na ekumenické setkání ve Švýcarsku v roce 2018. Tehdy ale nenavštívil metropole těchto zemí, a zdvořilostní setkání s vysokými politiky proto na programu nebyla.

Slovensko papež poprvé navštívil v dubnu 1990, kdy Jan Pavel II. přiletěl na pozvání prezidenta Václava Havla a kardinála Františka Tomáška do tehdejšího Československa, které bylo po Polsku první zemí bývalého východního bloku, kam dorazil. Podruhé pobývala hlava katolické církve už na samostatném Slovensku na přelomu června a července 1995, kdy Jan Pavel II. kromě několika bohoslužeb kanonizoval tři košické mučedníky, kteří zahynuli rukama protestantů v 17. století.

Na Slovensku byl naposledy Jan Pavel II.

Zatím poslední papežovou návštěvou na Slovensku byl pobyt v září 2003, který ale poznamenaly zdravotní problémy Jana Pavla II. Tehdy třiaosmdesátiletý papež sice před 18 lety nevynechal ze svého programu ani jeden bod a absolvoval výpravy do různých koutů Slovenska, nedokázal ale dočíst své projevy do konce a musel se nechat zastupovat. Přesto se zúčastnil několika bohoslužeb, z nichž největší se odehrála na bratislavském předměstí Petržalka a přihlíželo jí na 200.000 lidí. Během bohoslužby blahoslavil bývalého řecko-katolického biskupa Vasiľa Hopka a řeholní sestru Zdenku Schelingovou, kteří trpěli ve věznicích za komunistické vlády. V roce 2012 se psalo o tom, že by mohl Slovensko navštívit i papež Benedikt XVI., cesta se ale nakonec nekonala.