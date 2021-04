Vodnář

První půlka dubna vám hraje do karet a neměly by se objevit vážné problémy, konflikty v rodině ani profesní obtíže. Po pravdě řečeno jste velcí dříči, a k tomu se pyšníte kreativními nápady. Pracujete bez ohledu na to, zda jsou Velikonoce či jiné úlevy.