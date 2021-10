Na otřesné podmínky sourozenců se poprvé přišlo, když nejstarší z trojice chlapců v neděli zavolal na tísňovou linku. Stalo se poté, co poslal matce textovou zprávu, že „už to nemůže dál vydržet.“ Patnáctiletý kluk policii po telefonu oznámil, že žije v jednom bytě s rozkládajícím se tělem svého bratra a dvěma přeživšími sourozenci. Chlapcův odvážný telefonát na tísňovou linku přinesl několik dalších znepokojivých odhalení. Například, že tři děti ve věku sedm, deset a patnáct let byly po mnoho měsíců ponechány samy v domě na předměstí texaského Houstonu.

Opuštění chlapci byli nuceni spoléhat se na dary od svých sousedů, aby přežili. Jejich matka mezitím žila se svým přítelem jen pár minut cesty od nich. Po znepokojivém telefonátu na místo ihned v neděli odpoledne dorazila policie. V bytě objevila kosterní pozůstatky jednoho ze zesnulých bratrů. Šerif okresu Harris Ed Gonzalez místnímu zpravodajství sdělil, že „všichni byli podvyživení a měli viditelné známky fyzického zranění.“

Přestože matka s partnerem byli ihned povoláni k výslechu, šerifové neměli dostatek pravomocí k jejich předběžnému zadržení. Dle serveru Daily Star pár nebyl ani obviněn z žádného trestného činu. Policejní rozhodnutí zatím zůstává bez vysvětlení. Úřady navíc ani neprozradily, zda hledají biologického otce dětí, který by se o ně přednostně postaral. Přivolaní záchranáři ihned tři přeživší převezli do nemocnice k ošetření, během nějž lékaři zjistili, že sedmiletý chlapec má zlomených několik obličejových kostí. Všichni trpěli podvýživou.

Nevyřešenou otázkou zůstává, proč již v minulosti sousedé nenahlásili případ na policii. „Viděla jsem vždy jen přicházet a odcházet mladý pár, ale žádné děti jsem nikdy neviděla,“ řekla reportérům sousedka Tanieka.

Do vyšetřování se zapojily i texaské služby péče o dítě. Ve svém oficiálním prohlášení uvedly, že usilují o nouzové svěření tří přeživších sourozenců do státní péče. V již minulosti se stát měl o rodinu zajímat, ale v posledních letech s nimi kontakt přerušil. Soudní lékař provedl nařízenou pitvu zemřelého dítěte, aby určil příčinu jeho smrti. Dle zveřejněné zprávy chlapec utrpěl „mnohočetná tupá poranění, kterým po delší době podlehl.“