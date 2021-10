Eliška (†13) v dubnu 2017 potkala s Danielem (tehdy 14). Ten jí na Valentýna pozval do zahradní chatky. Namísto vyznání lásky ale přišel brutální útok nožem. Hned po příchodu do chaty ji měl vzít do kravaty a začít škrtit. Dívka se bránila, kopala, nebylo jí to ale nic platné. Eliška vykrvácela poté, co jí »kamarád« zasadil osm bodných ran nožem.

Eliščinu vraždu naplánoval

V policejním spisu se psalo, že svůj čin mladý Daniel plánoval. Prý vraždil z lásky pro svou patnáctiletou dívku Adélu. K té pak zamířil a řekl, že dívku zabil. Mladík po dopadení skončil ve výchovném ústavu.