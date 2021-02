Dvaapadesátiletý muž z Waterbury byl v pátek 29. ledna zatčen za vraždu Jessicy Keyworhové, která se udála už před 16 lety! Úřady nebylo specifikováno, jaké stopy vedly k usvědčení Robinsona, podle policejního prezidenta Waterbury byla součástí vyšetřování forenzní věda a technologie rozpoznávání DNA.

„Jsme velice rádi, že se případ z části konečně uzavřel a rodina dívky se dočká spravedlnosti,“ řekl šéf policie Fernando Spagnolo pro noviny Republican-American. „Stalo se tak i díky velké vytrvalosti detektivů zapojených do tohoto případu,“ dodal. Robinson byl obviněn a vzat do vazby s kaucí 2 milionů dolarů (asi 43 mil. kč) v pondělí 1. února poté, co byl identifikován jako podezřelý.

Keyworthová, která studovala na škole Job Corps v Massachusetts, mířila do Connecticutu navštívit přátelé a příbuzné, když byla zavražděna. Náctiletá jela vlakem z Bridgeportu do Waterbury, kde vystoupila 30. května 2004. Podle policie byla o několik dní později nalezena mrtvá v suterénu na schodišti za obytnou budovou na Pearl Street. Pitva později odhalila, že byla uškrcena a soudní lékař rozhodl o její smrti jako o vraždě.

Robinsonův právník je však přesvědčen, že je jeho klient nenásilný a uvedl, že se k vraždě nezletilé nepřiznal. „Lidé by neměli dělat závěry na základě zatčení. Svůj soudní proces si bezesporu zaslouží,“ uvedl pro Republican-American. Za informaci vedoucí k jeho dopadení vyplatila policie informátorovi 50 tisíc dolarů, tj. v přepočtu více než milion korun.

Mladé ženy se v dějinách stávaly oběťmi násilí často. 14. července 1974 se dvě dívky nevrátily z koupání u jezera nedaleko amerického Seattlu. Nebyly však jediné, dostaly číslo 7 a 8. Tolik dívek v okolí totiž záhadně zmizelo. Po nalezení ostatků jejich těl nebylo pochyb o tom, že v oblasti řádí sériový vrah.