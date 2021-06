Otřesná událost se odehrála 7. června 1989. Jedenáctiletá Hanička vyrazila odpoledne do libeňského sadu Třešňovka natrhat právě dozrávající třešně. "Tak co, natrhala sis jich dost?" ozvalo se zpod žebříku, na kterém stála. Ptal se ji tehdy jednačtyřicetiletý Zdeněk Moré. Dívka se ho bála a strachovala se i slézt ze stromu. Chtěla využít chvíle, kdy kolem procházel mladík, ale než slezla, byl už pryč.

To byla pro Morého skvělá šance. Podle iDnesu ho vzrušilo, jak se dívce vyhrnuly tepláky a odhalilo se jí spodní prádlo, později se ohnula pro popadané třešně a tím měl jasno. "Jak se pro ně ohnula, tak to na mě přišlo. V prostoru třešňovky bylo takové divné ticho a to na mě spolu s pozicí poškozené silně zapůsobilo. Přiblížil jsem se k ní potichu zezadu, chytil jsem ji loktem za krk, přimáčkl k tělu a pozvedl ze země. Potom jsem se s ní několik metrů prodíral křovinami," stojí v policejním protokolu.

Moré dívenku znásilnil a pak z kalhot vytáhl sadařský nůž, který jí zabodl zboku do krku. Podřízl ji a teplá krev, která se mu vyvalila na ruce, ho znovu vzrušila. Dívku ukryl v křoví a krev si z rukou olízal.

O dva dny později našel tělo dívenky spolužák, Morého policie začala podezřívat díky několika svědeckým výpovědím dětí, které se v okolí pohybovaly. Navíc ho tam neviděly poprvé. "Toho chlapa jsme tam vídali často a vždycky kousek od nás si stáhl kalhoty, vytáhl přirození a něco s ním dělal. Při tom se na nás koukal. Nevadilo mu, že ho vidíme," popsal čtrnáctiletý Michal.

Moré tehdy ještě nařčení z vraždy odmítl, po pár dnech se ale sám doznal. Trestu smrti unikl jen o vlásek, dostal 25 let natvrdo.

Moré, u nějž byla diagnostikována pedofilie, sadismus, slaboduchost a také těžká porucha osobnosti, strávil ve vězení už celkem dvě třetiny života, před vraždou Haničky za různé jiné delikty. Posledních osm let žije v bohnické léčebně, ve středu soud řešil znovu po dvou letech možnost jeho propuštění. Ani tentokrát ho však na svobodu neposlal - podle soudce Petra Fassatiho u něj prognóza není zatím příznivá, sám Moré s prodloužením léčby souhlasil. Další možnost propuštění bude mít za dva roky.