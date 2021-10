Brutální bitka se odehrála prvního října v Mladé Boleslavi a zúčastnilo se jí hned několik osob. Není jasné, proč ke rvačce mezi muži a ženami došlo, jistou roli ale zcela jistě sehrál alkohol. Potyčka si vyžádala jeden převoz do nemocnice. Jedné ženě dokonce útočnice vyrvala celé chomáče vlasů! V případu padla obvinění z výtržnictví. Jedna z žen má na krku ublížení na zdraví.

„Policisté z Mladé Boleslavi sdělili v těchto dnech ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření třem osobám – dvěma mužům ve věku 39 a 68 let, a 30leté ženě, a to pro trestný čin výtržnictví,“ uvedli policisté k nepochopitelné bitce. Zmíněná žena může mít o problém navíc, kriminalisté ji obvinili z trestného činu ublížení na zdraví a bude mít co vysvětlovat. Jedné z účastnic měla zlomit kůstku v zápěstí.

„Hrozivě vypadající incident neměl naštěstí horší následky než toto zranění a pak i škody na dioptrických brýlích či mobilním telefonu jednoho účastníka rvačky,“ dodali strážci zákona.

Šlo o drsnou rvačku, kterou jeden ze svědků natočil na kameru. „Bylo to příšerné. A hlavně docela brutální, nešlo o nějakou strkanici. Nejhorší je, že tam byly i ženy, myslím, že byly tři,“ popsal muž traumatický zážitek.

Při rvačce létaly nejenom pěsti, ale i chomáče vlasů nebo zuby! Za tak agresivní jednání mohl alkohol a následné slovní pošťuchování. Že se ale provokace vystupňují až takovému nepochopitelnému chování, nečekal asi nikdo.

„Podezřelým osobám, které zcela bezdůvodně vyprovokovaly konflikt, hrozí v nejbližší době až dvouleté tresty. 39letý podezřelý se navíc zřejmě moc nepoučil – v roce 2020 ho totiž Okresní soud v Mladé Boleslavi odsoudil na základě trestního příkazu mj. za trestný čin výtržnictví, a i přesto byl jedním z těch, který konflikt vyprovokoval a aktivně se na něm podílel,“ informovali dále kriminalisté.