Rvačku se podařilo natočit několika svědkům. Skupina se prala přímo na silnici. Na místě museli zasahovat policisté. Útočníci však podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové nereagovali na výzvy, a tak musela zasahující hlídka použít donucovacích prostředků, včetně slzotvorného spreje.

„Byl takový starší pán, co vždy do někoho kopnul a pak spadl,“ řekla serveru TN.cz Tereza, která celý incident viděla z okna. „Nejhůř dopadl starší pán, dostal pepřákem do očí. Jedna ženská nejdřív řvala, že je těhotná, pak najednou nebyla před záchrankou,“ dodala s tím, že záchranka odvezla téměř všechny účastníky rvačky. Zmíněná žena skončila prý bez vlasů a zubů, do nemocnice ale převezena nebyla.

Nebyla to jen strkanice

Jiný svědek, který celý incident natočil na video, už dříve sdělil, že celá bitka byla celkem brutální a nešlo jenom o nějakou strkanici.

To, že byl incident opravdu násilný, dokazuje také video natočené právě tímto svědkem. Jsou na něm slyšet nadávky a povzbuzování, ale také šílené troubení aut, která nemohla přes silnici projet.

„Ze zatím prvotních šetření vyplývá, že důvodem fyzického napadení byly zatím nespecifikované verbální útoky členů rodiny sedících v parku a procházející dvojice, muže a ženy, kdy vše ještě umocnil alkohol,“ dodala Suchánková s tím, že byli zadrženi čtyři lidé, dva muži a dvě ženy.

„Policisté v dané věci provádějí šetření a zjišťují konkrétní okolnosti incidentu. V dané věci již ale zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin výtržnictví, z něhož podezřívají 4 osoby,“ uzavřela mluvčí.