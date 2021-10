V červenci se rodina RosieMay Fitchettové rozhodla, že uspořádá rodinné shledání na pláži. Dohodli se proto na pikniku na pláži Nakusp v Britské Kolumbii. Mělo se jednat o první setkání po lockdownu a všichni se na něj těšili. Piknik však neměl radostný konec. Na pláži se procházeli tři pejsci na vodítku se svým majitelem a jedenáctiměsíční RosieMay se zalíbili. Chtěla si je pohladit.

RosieMay si vybrala dva menší z nich. Sehnula se k nim, když zničehonic třetí z nich vystartoval a na holčičku zaútočil. Utrhl jí kus tváře přímo pod okem. Šokovaná maminka sebrala krvácející holčičku, naložila ji do auta a jeli do nemocnice. „Neměli jsme ani čas ji dát na sedadlo, moje máma ji jen držela, když jsme jeli,“ popsala dramatické chvíle pro britský deník The Sun máma, která dostala panický záchvat. „Bylo to strašné sledovat, čím si moje dítě prochází,“ dodala.

Ani ne roční holčička dostala krevní transfúzi a na tváři má víc jak padesát stehů. Navíc musela podstoupit plastickou operaci. Kamarádka rodiny se rozhodla, že jim pomůže v tíživé situaci a uspořádala na stránce GoFundMe veřejnou sbírku, která má za cíl vybrat peníze, aby byla rodina schopná zaplatit zdravotní výlohy. Podle maminky Sarah byl pes, který RosieMay napadl, utracen. „Jakkoli je to smutné, když to udělá jednou, udělá to znovu a příště to může být dětský život,“ dodala Sarah.

VIDEO: Jak se bránit při útoku psa