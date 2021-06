Incident se odehrál ve vlaku, který jel z Bohumína do Prahy. K napadení došlo mezi Pardubicemi a Kolínem. Muž (35) zaútočil pěstí na průvodčího (33), který ho měl opakovaně vyzvat, aby si nasadil respirátor.

Případem se zabývají kolínští policisté, kteří zadrželi pětatřicetiletého muže. Ten měl zaútočit poté, co jej průvodčí několikrát vyzval, aby si nasadil respirátor. Cestující neuposlechl, místo toho prý dal zaměstnanci pěstí.

„Zraněný 33letý průvodčí byl s blíže nespecifikovaným zraněním převezen sanitou do nemocnice, kde zůstal hospitalizován,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že útočník byl zadržen. Dodala, že celá věc se vyšetřuje a policie vyslechla oba účastníky incidentu, nicméně se zatím nepodařilo prokázat trestný čin. Proto hledají svědky.

„Doposud není jednoznačně prokázáno jednání, které by mělo znaky trestného činu. V této souvislosti by nám velice pomohlo svědectví. Prosíme případné svědky, kteří cestovali ve vlaku, mohli by poskytnout bližší informace a zároveň nám pomohli případ objasnit,“ doplnila mluvčí s tím, že svědci mohou zavolat na linku policie nebo přímo policistům z Kolína, kteří se případem zabývají.