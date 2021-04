Vše se odehrálo 11. ledna odpoledne na sedmém nástupišti, kde paní Soňa čekala na vlak. Všimla si mladíka, který si prohlížel jízdní řády a mumlal si, že přijede domů pozdě. Ve chvíli, kdy se k němu otočila zády uslyšela ránu a když se otočila, uviděla dva muže, z nichž jeden ležel na zemi. Druhého muže se tedy Soňa zeptala, co se děje. „On mi odvětil doslova ,d*bil má epilepsii', pak to ještě jednou zopakoval a několikrát do ležícího muže kopnul,“ popsala svědkyně v pořadu ČT Na stopě.

Naštěstí dokázala rychle reagovat. Útočníka poslala pryč a ihned se snažila postarat o zraněného. „Muž ležel na břiše, já jsem tušila nějakou čertovinu, proto jsem ho obrátila na záda a viděla jsem, že má zkrvavené oko a z nosu mu teče krev,“ vylíčila paní Soňa. Ihned zavolala záchranku a s podle rad operátorky dávala mladíkovi první pomoc.

Po nějaké chvíli jí přispěchala na pomoc další žena z jiného nástupiště. V ten moment se však stav zraněného dramaticky zhoršil a přestalo mu být srdce. Obě ženy tak zahájily srdeční masáž, měly však pocit, že to nepomáhá. „Resuscitujte dokud nepřijedeme my, ano?“ nabádala operátorka zachránkyně.

„Když si na celou událost vzpomenu, už je to vlastně čtvrt roku, tak se mi vybaví, jak záchranář vytahoval pánovi z nosu pravděpodobně kus nosní přepážky. A jsem ráda, že to dobře dopadlo,“ uzavřela paní Soňa děsivé vyprávění. Právě díky její pohotové reakci se povedlo mladíka zachránit. Skončil však v nemocnici s vážnými zraněními.

Policie začala ihned pátrat po podivném útočníkovi, který se měl na nádraží chovat divně. Přehraboval se v odpadcích a dopíjel odložené plechovky piva. Naposledy byl viděn na Opatově, pak se po něm slehla zem. Ani po několika měsících se ho zatím nepodařilo vypátrat, a není tak jasné, proč vlastně mladíka na Hlavním nádraží napadl.