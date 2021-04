„Na velikonoční neděli zaměstnaly krajské kriminalisty hned dva případy napadení mezi partnery, které skončily pobodáním. Oba případy jsou kvalifikovány jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

K první události vyjížděli policisté před polednem do sídlištního bytu v Lysé nad Labem. Devětatřicetiletý muž tam podle policie při hádce napadl kuchyňským nožem o sedm let mladší partnerku a způsobil jí mnohačetná bodnořezná poranění. Po činu z bytu utekl a odjel osobním autem. Policisté po útočníkovi pátrali, po čtyřech hodinách ho zadržela hlídka poblíž Úval u Prahy. Muž je nyní v cele. Kriminalisté ho obvinili z pokusu o vraždu a podají státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. Zraněnou družku převezla záchranná služba s vážnými zraněními do nemocnice.

Druhá událost se stala před 18:00 na jedné z příbramských ubytoven. Třiatřicetiletá žena tam podle policie napadla nožem šestačtyřicetiletého partnera a zasadila mu několik bodných ran. Policejní hlídka podezřelou na místě zadržela, s ohledem na její duševní stav byla převezena do psychiatrické léčebny. Napadeného partnera převezli záchranáři s vážnými zraněními do nemocnice.

„V dané věci již krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení po podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Až to zdravotní a duševní stav ženy dovolí, teprve s ní budou provedeny potřebné procesní úkony,“ dodala mluvčí.