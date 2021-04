Ozvuky temného zločinu Kunín zasáhly i místní a v celé obci přetrvává šok a otřes z brutality skutku, který nelze odčinit.

„Říká se, že to byl ten inženýr, takový tichý nevýrazný chlap. Nikdo by do něj neřekl, že by něčeho podobného byl schopen,“ kroutí hlavou jeden z místních, zadumaný čtyřicátník, podle kterého za vším patrně stály dlouhodobé spory, které muž s matkou měl.

Podezřelý se zhroutil

„Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Podezřelý muž ve věku 38 let byl vzhledem k jeho zdravotnímu stavu o víkendu převezen k vyšetření do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí policie Pavla Jiroušková. Zadržený muž tak ještě není obviněný. V případě uznání viny mu hrozí až 20 let vězení.

Podle TV Polar si muž měl počínat obzvláště burtálně. Televize uvedla, že smrtící zbraní měla být mačeta, kterou muž údajně nešťastnou paní doslova připravil o hlavu!

V Moravskoslezském kraji jde letos o třetí vraždu. V polovině března podle policie zavraždil v hádce muž (30) svou partnerku, které ještě nebylo 18 let. O několik dnů později zabil podle policistů na Frýdecko-Místecku muž (†32) o dvacet let starší manželku (†52). Pak se pokusil spáchat sebevraždu. Zraněním později v nemocnici podlehl.