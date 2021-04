„Od úterý 13. dubna policisté prověřovali okolnosti úmrtí ženy. Zadrželi manžela (45). O den později ho vrchní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Čin se odehrál v době od 12. do 13. dubna. „Obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let. Státnímu zástupci byl podán podnět na vzetí obviněného do vazby,“ dodala mluvčí.

Čtyři vraždy a jedna sebevražda

V Moravskoslezském kraji se od začátku roku staly už čtyři násilné činy, z toho dva na Novojičínsku. Začátkem března měla dívka zabít svého přítele v Ostravě, v dalším případě je podezřelý pro změnu muž z vraždy mladičké partnerky. Nedávno otřásla Frýdlantem nad Ostravicí vražda manželky. Tu spáchal její o 20 let mladší manžel a sám se sprovodil ze světa. Policisté řeší také vraždu staré ženy, ze které je obviněný její syn.

