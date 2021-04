Odpoledne u jezu ve Frýdlantu nad Ostravicí skončilo tragicky pro trojici mladíků. Ti se v pátek zastavili u jezu tamní řeky v městské části Kamenec. Jeden z nich se chtěl zřejmě vykoupat, zatímco jeho dva mladší příbuzní přihlíželi. Koupání v ledové vodě se však změnilo během pár sekund v tragédii.

Čtyřiadvacetiletý muž se začal topit a dva mladší mladíci se svému příbuznému snažili pomoci a skočili za ním, ovšem sami ve vodě zůstali. Jednadvacetiletého muže vytáhli z vody svědci a poskytli mu první pomoc.

Poté, co na místo dorazil lékař, ale konstatoval smrt. Na místo vyrazili i hasiči, kteří z vody vytáhli čtyřiadvacetiletého mladíka, jehož předali do péče lékařů. Byl v kritickém stavu. Tragédii nepřežil. Po třetím mladíkovi pátral vrtulník do večerních hodin, nakonec byla akce odvolána a pokračovala druhý den ráno, kdy kolem jedenáct hodiny vytáhli jeho tělo.

„Podle mě to byl souhrn více rizikových činitelů a podcenění nebezpečí jezu. Mnohdy rychlosti toku na pohled nevypadá nijak nebezpečně. To se však dramaticky mění, pokud do ní vstoupíme. Stejné nebezpečí hrozí také zachránců a potápěčům,“ uvedl pro Blesk policejní potápěč Roman Kudela z Třince.

Na místě tragédie vzniklo pietní místo, kde se lidé zastavují, aby zapálili svíčky a položili květiny. „Nechť odpočívají v pokoji. Vyjadřuji tím upřímnou soustrast pozůstalým ve jménu celé skupiny Frýdlant nad Ostravicí,“ napsal k fotografii pietního místa na sociální síti Facebook Teodor. „Smutná zpráva postihla naše město. V pátek v řece Ostravici zhasly tři mladé životy frýdlantských občanů. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám, přátelům, kamarádům. Stala se velká tragédie a velmi nás to mrzí,“ vyjádřilo svou soustrast na Facebook město Frýdlant nad Ostravicí. „Buďte, prosím, ohleduplní k pozůstalým,“ dodala stránka.

Kromě svíček a květin se však na pietním místě objevila i flaška rumu - a ne jedna! Lahve s alkoholem zaskočily mnoho obyvatel, kteří se na sociální síti ptali, zda-li mají skrytý význam. „Ten rum je tam trapný,“ napsal dokonce jeden z komentujících.

„Plná láhev rumu se tam opravdu nehodí. Stejně ji někdo ukradne, jako to lano. A i ty další lahve alkoholu jsou nevkusné,“ míní další komentující. „Jedná se o přátelský „vtip“ od kamarádů, tak prosím, respektujte,“ vysvětlila další komentující.

VIDEO: Pátrání po mladících v řece Ostravici ve Frýdlantu