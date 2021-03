Trpělivostí se budou muset obrnit řidiči, kteří jezdí po hlavním tahu z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí. V Bašce se zrovna začíná opravovat most, který se klene nad silnicí.

Vzhledem k tomu, že tudy denně projíždí zhruba 22 tisíc aut, bez kolon se provoz ve špičce podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslava Mazala asi neobejde. „Během rekonstrukce budou auta jezdit v obou směrech po neopravované polovině vozovky v režimu pruhů 1+1,“ sdělil Mazal.

Stav mostu se zhoršil kvůli dlouhodobé zátěži. Oprava bude stát přes 10 milionů korun a most by měl být hotový v září.

„Rekonstrukce zahrnuje obnovu hydroizolace vozovky, sanaci betonových částí a přibudou nová svodidla,“ dodal mluvčí.

Opravuje se i jinde

Motoristé však musí počítat s omezením i v dalším úseku silnice I/56, kde v katastru obcí Baška a Metylovice pokračuje oprava dalších dvou mostů. I zde se jezdí po volné části a termín dokončení je stanovený na červen.

V Třinci po polovinách

Zároveň se silničáři pustí do rekonstrukce mostu na silnici I/11v Třinci-Oldřichovicích na Frýdecko-Místecku. Oprava potrvá do konce září a kyvadlový provoz budou řídit semafory. „Oprava přijde na více než 10 milionů korun,“ sdělil Mazal. Most v Oldřichovicích se bude opravovat po polovinách. To umožní zachování obousměrné dopravy.

