V sobotu začnou dělníci s opravou ramp mimoúrovňových křižovatek exitu 194 u Vídeňské ulice a exitu 196 u dálnice D2. Řidiči musejí využít objízdných tras. Omezená doprava bude také na dálnici D1 u Ostopovic na Brněnsku ve směru na Vyškov.

„Opravy ramp mimoúrovňových křižovatek podle ní nebudou trvat déle než tři týdny. Objízdné trasy za uzavřené nájezdové a sjezdové větve budou značeny,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Opraví povrch zničený tragickou nehodou

Na 189. kilometru u Ostopovic ve směru na Vyškov budou dělníci opravovat povrch vozovky. „Je velmi poškozená po loňské vážné nehodě, kdy v tomto místě po nehodě hořelo a bohužel zemřeli tři lidé. V sobotu uzavřeme pravý pomalý jízdní pruh od 4 do 16 hodin. Následně se přesuneme do levého rychlého jízdního pruhu, který bude uzavřen do nedělních 13 hodin. Pak už tudy řidiči projedou bez omezení," upozornila Trubelíková.

Zahynula maminka i s miminkem

Tragédie, která na D1 v okolí Brna nemá za poslední roky obdoby, se stala loni 23. září. Řidič kamionu podle všeho zezadu v plné rychlosti napálil do osobního auta. Vozy vybuchly a začaly ihned hořet.

Zahynul viník nehody, ve vraku osobáku pak mladá žena s ročním dítětem. Další tři lidé skončili s vážnými zraněními ve Fakultní nemocnici Brno. Směr na Ostravu zůstal tehdy 13 hodin neprůjezdný.

VIDEO: Loňská tragická nehoda na D1 u Brna si vyžádala tři lidské životy.

délka: 00:47.03 Video Tragická nehoda na D1 u Brna si vyžádala tři lidské životy TV Blesk Zdeněk Matyáš