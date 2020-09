„Byl jsem v té koloně před hořícím kamionem. Nejhorší zážitek v životě. Matka od toho mrtvého dítěte mě prosila, abych to dítě vytáhl z auta. Nic jsem nemohl dělat, celé auto bylo v plamenech. Nikdy na to nezapomenu,“ řekl svědek CNN Prima News.

Dostat se k autům, která se po hromadné nehodě změnila v hořící kouli, prostě nešlo. I hasičům, kteří na místo po několika minutách dojížděli, se naskytl obraz zkázy. Plameny šlehaly metry vysoko, hustý kouř se nesl kilometry daleko…

délka: 01:06.92 Video Děsivé záběry na tragédii na dálnici D1 u Brna HZS JMK

Policie stále šetří

Jak přesně k nehodě došlo, policie stále vyšetřuje. Není tak jasné, kde se žena v době nehody nacházela, ale i v posledních vteřinách svého života myslela jen na své dítě. Podle informací Blesku mělo jít teprve o ročního chlapečka. Nakonec uhořela s ním…

„V osobním autě cestovaly tři osoby. Dvě z nich utrpěly smrtelná zranění," řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle zjištění Blesku šlo o příbuzné. Poslední pasažér, starší žena, skončil ve vážném stavu v brněnské nemocnici.

délka: 00:47.03 Video Tragická nehoda na D1 u Brna si vyžádala tři lidské životy TV Blesk Zdeněk Matyáš

Hodná holka a malý andílek

„Na té dálnici zemřela moje sousedka. Janička, krásná mladá holka, i s ročním chlapečkem. Rve mi to srdce, ten smutek je nepředstavitelný. Je to hodně kruté. RIP, Janičko,“ uvedla na sociální síti její sousedka, kterou tragédie otřásla, a dodala: „Je to hodně smutný, mamka se zhroutila, odvezli ji do nemocnice.“

Smrt mladé ženy, malého dítěte, kteří cestovali v mercedesu, a řidiče kamionu zasáhla mnoho lidí, i když ani oběti neznali. „Máme kancelář 150 metrů od místa nehody. Když jsem slyšel ty tři výbuchy, ani ve snu by mne nenapadlo, že vzaly někomu život. Je to obrovská tragédie,“ zní jeden z komentářů a další dodává:

„Upřímnou soustrast rodině, ať se mají v nebi všichni krásně, i ta maminka s tím prckem, myslím na vás, i když jsem vás neznal.“

Co se stalo?

K tragické hromadné nehodě šesti aut došlo ve středu kolem 11. hodiny dopoledne na 188. kilometru dálnice D1 u Brna. „Podle našich zjištění narazil řidič kamionu zezadu do osobního auta. To spustilo řetězovou reakci, do které se zapojilo šest aut. Příčiny nehody jsou předmětem šetření,“ uvedl Malášek. Tři lidé zemřeli, další tři převezla záchranka do nemocnice. Dálnice směrem na Brno stála 13 hodin. délka: 00:21.83 Video Tři mrtví po nehodě na D1 u Brna TV Blesk Zdeněk Matyáš