Zprávu potvrdil mluvčí hasičů Petr Svoboda. Nikdo se údajně při nehodě nezranil.

Hasiči zasahují v plné protichemické ochraně, mají skafandry i dýchací přístroje. „Hasiči vytvořili několik hrází, aby se kyselina nešířila do okolní půdy,“ řekl Svoboda. Na místo míří náhradní cisterna, do které se bude kyselina přečerpávat. Až poté, co se podaří obsah havarované cisterny přečerpat, bude se kamion převracet zpět na kola.

Policie dopravu odklání na 56. kilometru na Soutice, zpět na dálnici se mohou řidiči vracet na 66. kilometru u Lokte.

Podle dostupných informací se kyselina fosforečná používá při zpracování ropy a při úpravě kovů. Využívá se také při výrobě nealkoholických nápojů, mimo jiné nápoje Coca-Cola.

Podle portálu krizového řízení jihomoravských hasičů je nehořlavá, ale v teple se může rozkládat a vytvářet leptavé a toxické plyny. Toxická je požitím, při styku s kůží, při zasažení očí, ale i vdechováním.